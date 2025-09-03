快訊

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

年紀輕輕就成候選繼承人！金主愛與父同行登世界舞台 專家：恐影響心理健康

毛衣公會發掘毛衣針織新秀新創設計力 並搭建商機媒合平台

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台灣毛衣編織工業同業公會日前舉辦「毛衣針織設計開發競賽」，計有輔大、實踐、亞東科大、亞洲大學、嶺東科大、樹德科大及台南應大等七校、17組作品入圍參加決賽，爭取近20萬元總獎金。9月2日在中外專業評審的一致認可下，由實踐大學陳立越以「育我為母(To Grama)」主題拔得頭彩，亞軍亦由實踐大學許羿媗勝出，季軍為輔仁大學許安晴。

毛衣公會理事長胡清財表示，公會是一個搭建產業、學校、設計與市場的重要橋樑，毛衣競賽是培育國內毛衣設計人才並冀望這些好人才投入毛衣產業，以強化產業競爭力，這個目標也是毛衣公會未來持續努力的方向。

毛衣競賽活動除提供國內大專院校織品及服裝系所的設計新秀以競賽的方式展示學習成果外，毛衣公會還特別安排了設計新秀與國內外產業界的代表進行媒合洽談，期促進落實設計作品的商機。本年度合計安排超過40場次的商機媒合洽談會，包括港商晶苑國際集團、日商ITOKIN公司、台南企業、里軒國際、力鵬企業、FREE品牌及TAKODA品牌等。

今年度毛衣公會持續辦理「力寳龍集團產學合作典範計畫」成果動態秀。本屆參與合作的中南部學校包括嶺東科大、台南應大及實踐大學高雄校區。三所師生在毛衣公會的協助安排下，至力鵬企業台北總公司的樣品室選擇製作畢展作品所需的材料，賦予庫存布的生命力再造，也同時擴大產品使用的面向，催生出新一環的循環經濟，所有展現的作品八成以上均是力鵬企業生產的布料。

「產學合作典範計畫」除達到永續環保的重要目的外，也提前讓年輕新銳有潛力的設計師瞭解台灣紡織廠的運作、產品的屬性等等，替未來投入業界工作時能迅速進入狀況，為產業留下適合的人才。

產學合作

延伸閱讀

實踐大學攜手韓方營運世宗學堂 9月起開設韓語、文化課程

漢堡王「小華堡買1送1」還有火影公仔！繼光香香雞×坂本日常二波登場

Love Story照進現實！泰勒絲穿情侶裝「甜曬10克拉鑽戒」宣布訂婚「鞭炮emoji🧨」藏愛的密碼全網嗑翻

都會洗鍊的UNIQLO : C 2025秋冬系列 全系列9/5開賣

相關新聞

有錢不怕限貸！女富豪砸3.5億現金當周董鄰居

豪宅市況不佳，不過仍有富人持續出手，最新實價揭露，台北市200萬俱樂部再添兩筆豪宅，大安區指標豪宅「One Park T...

法拍界嘖嘖稱奇！金山墓園底價1.8億元 僅一人喊價竟以8.1億標下

位於新北金山區仰佛大道的「蓬萊陵園」，因積欠票款淪入法拍，今天一拍，底價約1.88億，令人訝異的是，竟以8.1億元脫標，...

無懼關稅！億級董娘「麗晶之夜」暖身場刷上億珠寶、單筆破億提前成交

素有「董娘俱樂部」之稱的麗晶精品3日舉辦年度「麗晶之夜」，活動尚未正式開場，就已出現「億級刷手」董娘提前暖身出手，單筆買...

三鶯線延伸拍板 房仲：桃園這處舊市區要發了

行政院日前正式核定桃園捷運「三鶯線延伸八德計畫」，桃園市政府將攜手新北市府建設，力拚9年完工。信義房屋專家表示，延伸線完...

上半年全國青年購屋頭期款增23.5萬元 北市最悲、晚一年多出近百萬元

住商機構彙整聯徵中心資料，今年上半年全國20~40歲購屋族群，平均需拿出342.8萬元的頭期款；其中，房價最高的台北市，...

年輕人買房要準備多少錢？六都自備款曝、這都一年多百萬元

房價高漲，青年購屋壓力愈來愈重。住商機構彙整聯徵中心資料，全台20~40歲購屋族群，上半年平均需拿出342.8萬元的頭期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。