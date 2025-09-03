毛衣公會發掘毛衣針織新秀新創設計力 並搭建商機媒合平台

台灣毛衣編織工業同業公會日前舉辦「毛衣針織設計開發競賽」，計有輔大、實踐、亞東科大、亞洲大學、嶺東科大、樹德科大及台南應大等七校、17組作品入圍參加決賽，爭取近20萬元總獎金。9月2日在中外專業評審的一致認可下，由實踐大學陳立越以「育我為母(To Grama)」主題拔得頭彩，亞軍亦由實踐大學許羿媗勝出，季軍為輔仁大學許安晴。

毛衣公會理事長胡清財表示，公會是一個搭建產業、學校、設計與市場的重要橋樑，毛衣競賽是培育國內毛衣設計人才並冀望這些好人才投入毛衣產業，以強化產業競爭力，這個目標也是毛衣公會未來持續努力的方向。

毛衣競賽活動除提供國內大專院校織品及服裝系所的設計新秀以競賽的方式展示學習成果外，毛衣公會還特別安排了設計新秀與國內外產業界的代表進行媒合洽談，期促進落實設計作品的商機。本年度合計安排超過40場次的商機媒合洽談會，包括港商晶苑國際集團、日商ITOKIN公司、台南企業、里軒國際、力鵬企業、FREE品牌及TAKODA品牌等。

今年度毛衣公會持續辦理「力寳龍集團產學合作典範計畫」成果動態秀。本屆參與合作的中南部學校包括嶺東科大、台南應大及實踐大學高雄校區。三所師生在毛衣公會的協助安排下，至力鵬企業台北總公司的樣品室選擇製作畢展作品所需的材料，賦予庫存布的生命力再造，也同時擴大產品使用的面向，催生出新一環的循環經濟，所有展現的作品八成以上均是力鵬企業生產的布料。

「產學合作典範計畫」除達到永續環保的重要目的外，也提前讓年輕新銳有潛力的設計師瞭解台灣紡織廠的運作、產品的屬性等等，替未來投入業界工作時能迅速進入狀況，為產業留下適合的人才。