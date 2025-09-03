無懼關稅！億級董娘「麗晶之夜」暖身場刷上億珠寶、單筆破億提前成交

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
麗晶精品3日舉辦年度「麗晶之夜」，活動尚未正式開場，就已出現「億級刷手」董娘提前暖身出手，單筆買下上億元珠寶單品，展現超強消費力。嚴雅芳/攝影
麗晶精品3日舉辦年度「麗晶之夜」，活動尚未正式開場，就已出現「億級刷手」董娘提前暖身出手，單筆買下上億元珠寶單品，展現超強消費力。嚴雅芳/攝影

素有「董娘俱樂部」之稱的麗晶精品3日舉辦年度「麗晶之夜」，活動尚未正式開場，就已出現「億級刷手」董娘提前暖身出手，單筆買下上億元珠寶單品，展現超強消費力。

晶華（2707）酒店集團營運長吳偉正表示，黃金周活動自8月27日啟動至9月15日結束，目前業績已超越去年同期，成長達10%以上。今年共邀請160位VIP貴賓，年消費門檻為千萬元，前十名年消費更全數突破億元，今年在「麗晶之夜」之前的暖身活動，就已有多位單筆交易超過億元的客人，且不少高額訂單已完成預訂或購買。

他指出，今年黃金周業績目標為雙位數成長，連續兩年突破10億元以上，並已連六年創新高。觀察今年VIP客群洗牌幅度不大，仍以老客人為主，不過二代、三代逐漸加入，帶來新一波消費活力，最年輕的消費者甚至僅25歲。母女同行一次購買多件精品的案例愈來愈常見，另外，也引進男士品牌，讓先生們在陪同太太購物時同樣能參與。

麗晶精品全年業績目標今年上看80億元，同樣維持雙位數成長。吳偉正指出，今年上半年業績穩定增長，受惠於多項優勢，包括匯聚一線國際新品牌、飯店與商場共構的一站式服務，以及商務客回流，帶動如LV行李箱等客製化商品買氣。麗晶精品與飯店共構模式，讓貴賓可於上午10點提前進場購物，並提供客房服務遞送、備製物品等便利，強化顧客黏著度與消費體驗。

吳偉正也觀察到，目前VIP客群中南部客人約占一至兩成，主要因高鐵交通便利及飯店餐飲吸引，他們來訪不只是為購物，更重視整體體驗。

吳偉正並看好下半年精品市場，認為在關稅趨於明朗後，業績可望優於上半年。他強調，麗晶精品商品獨特性高，許多稀有精品即使到國外也不易入手，因此不受海外旅遊爆發影響。此外，今年不僅有多個新品牌進駐，也有品牌開設全新概念店。在未擴增面積的情況下，合作品牌數量仍創新高，帶動坪效穩健成長，因此能繳出與百貨業者差異化的成績。

