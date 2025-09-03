三鶯線延伸拍板 房仲：桃園這處舊市區要發了

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
八德地區開發早，生活機能完善，三鶯線延伸線的建設象徵八德生活圈與新北生活圈正式連接，預計將成為八德磁吸新北外溢族群的助益。圖／信義房屋提供
行政院日前正式核定桃園捷運三鶯線延伸八德計畫」，桃園市政府將攜手新北市府建設，力拚9年完工。信義房屋專家表示，延伸線完工後，預期將帶動桃園八德地區發展，其中捷運綠線G04站可望率先受惠。

信義房屋大湳店經理許乃達表示，三鶯線延伸段由終點站LB12自鶯歌採高架方式進入八德，最終與大湳的捷運綠線G04站交會。

他表示，根據桃園捷運規劃，棕線、鐵路與綠線交會的重點轉運站會落在桃園火車站，從路線圖看來，原本八德居民仍需至火車站才能進入雙北，但此次延伸線終點落在G04，將有助未來火車站的分流，並且協助南桃園居民無須前往市區就可提前進入新北、縮短北北桃生活圈距離。

許乃達表示，G04站點這一帶在地人俗稱大湳，屬八德舊市區，鄰近龜山工業區，是比較早發展的區域，生活機能完善，若以貫穿八德的介壽路為界，食衣住行等機能多在以西區域，以東則有國小、國中等學區以及近2年的重點建設─占地16公頃的大湳森林公園，未來G04也會有空橋連接至此。

當地物件以舊公寓與透天為主，價位部分，傳統透天3至4樓視臨路面寬，總價大概在800至1,300萬；公寓樓以三房居多，室內23至28坪，2樓以上物件總價400-600萬之間，但屋齡在40年上下，多數屋況需再整理。

大湳地區電梯大樓不多，主要物件為因陸軍營區駐紮而衍生的近2,000戶大型國宅，屋齡約25年左右，室內約24-27坪，總價約在800-1,000萬；其餘20年內的電梯大樓，單價平均約在36-40萬之間，新屋部分近年尚有桃園知名建商桃大建設的幾個指標建案，目前皆已站上4-5字頭。

許乃達表示，八德原本就已經因與鶯歌、龜山工業區接壤而與這些地方有很多連結，延伸線通車之後，估計會吸引更多在新北交界的民眾到八德尋屋，大湳一帶有機會像其他捷運站點一樣熱度逐漸提高。

同時延伸線通過地區以南，目前以廠房、農地居多，居住人口密度偏低，相較八德其他地區開發較少、重大建設也不太多，大多集中在介壽路以西；此項建設也將有機會帶動介壽路以東一帶沿線開發，促進區域建設平衡，便捷的交通、相對親民的房價也為桃園再添吸引雙北外溢客群的魅力。

