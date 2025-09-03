上半年全國青年購屋頭期款增23.5萬元 北市最悲、晚一年多出近百萬元

住商機構彙整聯徵中心資料，今年上半年全國20~40歲購屋族群，平均需拿出342.8萬元的頭期款；其中，房價最高的台北市，頭期款則平均需準備668萬元，相較去年同期，多出近百萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，房市雖說已進入盤整期，惟價格未明顯重挫，且由於銀行滿水位等因素，全國房貸成數明顯降低，青年購屋壓力之重，不言可喻。

賴志昶認為，北市過往即是房價高漲區域，購屋負擔更是重中之重，加諸近期受銀行滿水位、限貸令等因素，民眾購屋申貸條件日益艱困，就算是相對較受銀行方青睞的青年族群，上半年平均核貸成數也僅剩71.4%，更增添北市青年購屋壓力，致使青年族晚一年買房需多自備百萬元的艱辛局面。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，目前銀行滿水位問題難解，年輕購屋族在面對自備款增加、核貸成數下降與利率墊升等三重壓力時，更需要審慎評估自身財務狀況。

徐佳馨表示，尤其市場適逢近年來最大交屋潮將至，房市前景亦不明朗，加諸今年整體市場盤整氛圍確定，購屋人應慎選置產地段，以免市場氛圍波動時，讓手中愛屋反而淪為負資產。