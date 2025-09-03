年輕人買房要準備多少錢？六都自備款曝、這都一年多百萬元

房價高漲，青年購屋壓力愈來愈重。住商機構彙整聯徵中心資料，全台20~40歲購屋族群，上半年平均需拿出342.8萬元的頭期款；其中，房價最高的台北市，頭期款則平均需準備668萬元，相較去年同期，多出近百萬元。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，房市雖進入盤整期，但價格未明顯下滑，且由於銀行滿水位等因素，全台貸成數明顯降低，青年購屋壓力沉重。

住商機構根據聯徵中心最新數據，彙整上半年六都暨全台20~40歲購屋族群相關房貸統計資訊，其中根據平均鑑估值與平均核貸成數，計算出青年購屋族的平均自備款。

統計顯示，全台上半年青年購屋者平均自備款約需342.8萬元，相較去年同期增加23.5萬元。

其中，北市20~40歲青年上半年平均頭期款達668萬元，為六都中最高，且相較去年增加99.7萬元，換言之，北市青年若晚一年買房，需多準備近百萬元的頭期款。

賴志昶表示，北市過往即是房價高漲區域，購屋負擔更是重中之重，加諸近期受銀行滿水位、限貸令等因素，民眾購屋申貸條件日益艱困，就算是相對較受銀行方青睞的青年族群，上半年平均核貸成數也僅剩71.4%，更增添北市青年購屋壓力，致使青年族晚一年買房需多自備百萬元的艱辛局面。

賴志昶指出，根據聯徵中心數據，不管是六都或全台，皆呈現平均貸款成數下降趨勢，其中尤以台北市、高雄市的貸款成數下降最多，主因各有不同，北市由於多屬高總價產品，受信用管制影響，銀行下修成數以降低授信風險。

高雄市受惠於科技產業進駐，房價快速上漲，不過在地青年族群所得與房價落差擴大，加諸全台房市具有翻轉風險，致使銀行收緊核貸條件。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，目前銀行滿水位問題難解，年輕購屋族在面對自備款增加、核貸成數下降與利率墊升等三重壓力時，更需要審慎評估自身財務狀況。