不懼房市冷風 女富豪搬3.5億現金入住 One Park Taipei 元利信義聯勤

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
最新實價揭露，今年台北市每坪單價逾200萬元豪宅交易再添兩筆豪；其中北市大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」的低樓層戶，女富豪以總價3.5億元，無貸款購入，每坪成交均價約223.5萬元；另一筆為大直水岸豪宅「西華富邦」中低樓層戶，總價3.06億元，每坪206.4萬元。台灣房屋集團提供
最新實價揭露，今年台北市每坪單價逾200萬元豪宅交易再添兩筆豪；其中北市大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」的低樓層戶，女富豪以總價3.5億元，無貸款購入，每坪成交均價約223.5萬元。

另一筆為大直水岸豪宅「西華富邦」中低樓層戶，總價3.06億元，每坪206.4萬元，特別的是，該戶前一手屋主持有10年，轉手增值約1,776萬元，獲利頗豐。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年榜上前三名豪宅，都是戶戶每坪成交單價破200萬元的超豪宅。「皇翔御琚」屋齡已14年，是兩百萬俱樂部中的資深常勝軍，實價揭露至今已有27筆交易，最高每坪成交單價落在2014年的290萬元。

「皇翔御琚」最新成交在6月、屬關係人交易，交易人為皇翔總經理廖宇祥，交易總價為8.44億元，交易房地面積約321.76坪，包含一戶、四個坡道平面停車位，拆算車位後，每坪成交價約250萬元，；值得注意的是，該筆交易光四個車位就要4,000萬元，等於一個13坪左右車位就要上千萬元，躍台北市豪宅最貴車位。

張旭嵐指出，「One Park Taipei元利信義聯勤」則是近年交易最熱的超豪宅，除了大安森林公園無敵景觀的絕對優勢，還有企業家、藝人和金融名人住戶，話題十足；目前該案實價揭露58筆交易，最高每坪成交價為2021年高樓層戶的299萬元，直逼前央行總裁「彭淮南防線」，該案最低每坪成交價也要219萬元，等同是台北市頂級豪宅的代名詞。

