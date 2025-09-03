九成以上銀行喊淨零 KPMG 報告揭：僅48%揭露財務碳排

全球銀行雖然普遍喊出「邁向淨零」口號，但真正落實到揭露數據的行動卻遠遠跟不上。KPMG3日發表《全球銀行永續揭露報告》指出，有高達91%的銀行承諾邁向淨零，卻只有不到一半（48%）揭露其授信組合所涵蓋的財務碳排放金額，且多數銀行的氣候相關數據至少落後財報一年，顯示銀行業在永續揭露上仍存有落差與挑戰。

這份報告涵蓋歐洲、美洲、亞洲共33家主要銀行，深入分析其ESG揭露策略與數據實踐。調查發現，雖然氣候變遷議題的揭露相對完整，但像是氣候風險如何影響預期信用損失（ECL），仍多停留在討論層次，缺乏具體量化數字。至於生物多樣性相關資訊，亞洲銀行大多僅以數據片段或簡短描述帶過，落後於歐洲與美洲。

財務碳排放（Financed Emissions）是銀行業在投融資過程中影響低碳轉型的重要指標，但報告指出僅48%銀行有揭露，顯示承諾與實際行動差距明顯。雖然57%的銀行提出財務碳排減量目標，但由於缺乏標準化衡量基準，外界難以判斷其減碳成效。

報告也發現，73%的銀行能同時發布財報與永續報告，但氣候數據揭露卻延遲嚴重，有57%銀行的數據落後超過一年。主要原因在於碳排資料需仰賴上下游收集與第三方查驗，程序複雜。即使82%的銀行採用PCAF方法學，但數據品質參差不齊，房地產貸款揭露品質普遍偏低，相較鋼鐵、航運等產業，可信度不足，恐導致風險評估與減碳目標誤判。

在治理上，所有受訪銀行都已將永續策略納入董事會架構，並有85%的高階主管將永續績效與獎酬掛鉤。然而在AI倫理與演算法風險揭露上，僅42%銀行有相關說明，且多為質性描述，顯示揭露深度仍待提升。社會面向方面，歐盟與英國在員工議題揭露較完整，澳洲則在稅務透明度領先。

台灣銀行業多已導入PCAF方法學並開始揭露財務碳排放，但報告指出，本地銀行的揭露仍缺乏整合性，投資人難以從資料辨識其永續策略對營運與財務的實質影響，主要挑戰包括，財務碳排涵蓋不足、數據品質落差、成果揭露整合度不高，以及科技風險揭露不足。

KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興強調，永續揭露已不是單一部門可以獨立完成，必須提升至董事會層級主導，並擴大影響到供應鏈。他建議台灣銀行應針對財務碳排放、永續金融授信與治理透明度，建立具代表性的量化揭露內容，逐步對標IFRS等國際準則，以回應市場與監管期待。

KPMG副總經理狄佳瑩補充，銀行業的永續揭露正進入瓶頸期，數據品質提升需要外部政策與產業共同支持。她呼籲台灣銀行業應強化風險辨識與內部溝通，才能發揮金融業在推動產業轉型的關鍵角色。