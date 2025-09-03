快訊

元本旅遊宣布 2027 南極終極版計畫尋訪皇帝企鵝

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
被外界譽為「夢想清單實現者」的元本旅遊，以其獨特的市場定位和策略，成為台灣高端旅遊市場的領航者，在3日記者會上，元本旅遊董事長游國珍表示，感謝詩寧集團正式採用日月合朔為這艘探險船的正式中文名稱，也創下極地探險船中文名稱由包船旅行社命名的全球首例，元本旅遊宣布將在 2027 年第五度極地包船，第三度包下日月合朔 II 號，前往南極

元本旅遊創立於 2022 年，不僅在 2023 年 12 月包下 Scenic Group 的極地探險船 ScenicEclipse II，創下了台灣旅遊史上首次南極包船的紀錄，當時共同合作的詩寧集團其艦隊尚未有中文命名，元本旅遊更以 Eclipse（日蝕或月蝕）為發想點，融合天體物理學裡，太陽和月亮呈一直線的合朔概念，將此探險船的中文譯名取名為日月合朔號，進而成功在台灣市場打響名號，成為頂級南極郵輪的代名詞。

游國珍表示，全球超奢華郵輪及陸地旅遊領導品牌詩寧集團（Scenic Group）日前隆重宣布，旗下詩寧郵輪（Scenic Cruises）全船隊的官方中文名稱正式啟用。此一具有策略意義的重要里程碑，充分展現詩寧集團深耕亞洲市場的堅定承諾，同時體現集團致力於為華語客群及合作夥伴打造更具親和力與便利性的優質服務體驗。

自2024年10月於新加坡設立亞太區總部以來，詩寧集團持續加強在區域內的布局。本次官方中文命名舉措，進一步彰顯集團對亞洲，特別是大中華地區的長期投入與高度重視。

詩寧集團亞洲區總監石嘉燕（Constance Seck）表示，透過採用統一且富有文化共鳴的中文品牌名稱，詩寧集團致力於提升品牌在該區域的辨識度與一致性，進一步加深與華語客群及合作夥伴之間的情感連結。此次發佈的官方中文名稱，既保留了每艘船獨特的個性特徵，又契合集團「探索、優雅與創新」的品牌理念。整個命名過程高度重視語言的精確性與文化的敏感度，確保每個名稱都能在華語受眾中產生積極且深遠的共鳴。

石嘉燕（Constance Seck）進一步表示，2023 年首度與台灣極地旅遊專家—元本旅遊合作，創下台灣史上第一次南極包船壯舉，同時也是詩寧集團（Scenic Group）第一次與台灣旅遊業者的包船，集團特別重視這項合作，我們很高興這次包船獲得台灣客人極高度的滿意，也讓我們更有信心進一步發展亞洲市場。

因此，2025 年 4 月，詩寧集團（Scenic Group）創辦人 Glen Moroney 也特別到台灣，跟元本旅遊董事長游國珍簽署戰略合作協議，確認元本旅遊作為詩寧集團（ScenicGroup）台灣地區唯一的極地包船合作夥伴，2026、2027 年詩寧集團（Scenic Group）繼續與元本旅遊合作南極包船，將最完美的極地產品推薦給台灣市場。

