Model Y 蟬聯 6、7、8 月台灣電動車銷量冠軍 本季結束前突破5,500輛

台灣特斯拉3日表示， 全新 Model Y 蟬聯 6、7、8 月台灣電動車銷量冠軍與豪華進口休旅車榜首，並為 2025 年 8 月台灣總市場銷售排行榜第二位與進口車銷量冠軍。自 6 月全新 Model Y 正式展開在台交付以來總掛牌數已突破 4,400 輛，Tesla 再次上調在台交付目標，宣告自 6 月始至本季末將在台交付突破 5,500 輛全新 Model Y。

台灣 8 月新車銷量總數僅 29,460 輛，創 12 年新低，但 Tesla 掛牌總數逆勢增長，Model Y 於 8 月單月掛牌數達 1,879 輛，同比 7 月銷售表現達近 5 成增長，並奪下 8 月台灣新車銷售總排行（不含商用車）第二名成績，是進榜前十名唯一的純電車款，相比全榜幾為日系品牌或經濟型車款，Model Y 銷售表現尤為亮眼。Model 3 則為 6 月豪華進口轎車銷售排行第一，並連三個月長踞電動車銷售排行前 6 名成績，顯見台灣消費者對 Tesla 的熱烈期待與信心。

Model Y 與 Model 3 兩款具尖端輔助駕駛科技、五星安全評級、低持有及養護成本的主力車型，深受台灣消費者喜愛。為回應台灣對美關稅的市場期待，Tesla 也於 8 月底做出在台車價調整，是史上針對煥新款車型做出最大車價優惠。凡於2025/8/27 至 9/30 期間交付 Model 3 或 Model Y 現貨車：Model 3 煥新版、 RWD 折價 8 萬元、 Long Range 折價 9 萬元、 Performance 折價 10 萬元，全新 Model Y RWD／LR 保險補貼 6 萬元。

2024 年台灣電動車全年總銷售量達整體車市 8.3%，截至目前全台電動車口數已近 11 萬輛，單 Tesla 在台車口數即突破 6 萬輛。Tesla 在台除持續拓展服務與體驗據點，也同步強化全台充電網絡建置，宣告 2025 年底前將在台灣完成超過 120 座超級充電站點佈建，屆時超充網絡將涵蓋超過全台 70% 的人口，同比 2022 年至今已翻倍成長。除此之外，台灣首座 V4 第四代超級充電站亦將於下半年正式啟用，全新外觀設計與充電體驗，搭配更長的充電槍線，進一步提升車主使用便利性與效率。

台灣特斯拉指出，隨 Model Y 及 Model 3 持續強勁的在台銷售與掛牌總數，旗艦車型新款 Model S 與 Model X 也即將於 9/6 開始於台北南港服務體驗中心及全台 Tesla 體驗店展出，9/13 開放試駕體驗，並正式於 9 月中展開在台交付，顯示 Tesla 在台市場的策略持續深化，並透過產品進化、服務拓展與充電網路密度提升，Tesla 正穩步推進台灣電動車普及進程，持續為台灣車主帶來親民便利、安全且富有樂趣的純電生活體驗。