有錢不怕限貸！女富豪砸3.5億現金當周董鄰居

豪宅市況不佳，不過仍有富人持續出手，最新實價揭露，台北市200萬俱樂部再添兩筆豪宅，大安區指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」的低樓層戶，女富豪以總價3.5億元，無貸款購入，單價每坪223.5萬元。

另外大直水岸豪宅「西華富邦」中低樓層戶，總價3.06億元，每坪206.4萬元，特別的是，該戶前一手屋主持有10年，轉手增值約1776萬元。

台灣房屋集團趨勢中心統計，2025年上半年台北單價200萬前五名豪宅，連4年蟬聯冠軍的元利信義聯勤，今年被擠下冠軍寶座，由信義區中古豪宅「皇翔御琚」每坪250萬元奪得今年冠軍。信義聯勤以每坪239.7萬元退為第二名。

第三名則是新穎豪宅「Diamond Towers 台北之星」，每坪215萬元拿下；至於松山區「潤泰敦峰」、大安區「首泰信義」則分列第四、五名，單價皆在210萬元上下。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年榜上前三名豪宅，都是戶戶單價破200萬的超豪宅。「皇翔御琚」屋齡已有14年，是兩百萬俱樂部中的資深常勝軍，實價揭露至今已有27筆交易，最高單價交易是2014年的290萬元。

最新交易是關係人交易，光4個車位就要4000萬元，等於一個13坪左右車位就要上千萬元，堪稱台北豪宅車位之最。

張旭嵐指出，「元利信義聯勤」則是近年火紅的超豪宅，除了大安森林公園無敵景觀的絕對優勢，還有企業家、藝人和金融名人住戶，話題十足，實價揭露58筆交易，最高單價交易為2021年高樓層戶，單價299萬元，直逼「彭淮南防線」，最低單價也要219萬元，幾乎是台北頂級豪宅的代名詞。

第一建經研究中心副理張菱育觀察，從今年台北整體的頂級豪宅市場來看，與去年相比，價格已有回檔跡象，去年上半年每坪250萬元以上的豪宅交易，就有5筆，今年上半年目前僅1筆，顯示買方不再追高價格。