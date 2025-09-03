信邦深化與 Swobbee 策略合作 攜手推動永續城市交通

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
Swobbee執行長Thomas Duscha（左）與信邦資深協理熊信南宣布深化策略合作，攜手推動永續城市交通。信邦／提供
Swobbee執行長Thomas Duscha（左）與信邦資深協理熊信南宣布深化策略合作，攜手推動永續城市交通。信邦／提供

全球電子零件設計與連接器製造領導廠商信邦（3023）3日宣布，透過股權投資，與德國柏林氣候科技新創Swobbee的進行策略合作。此次合作展現雙方推動永續城市交通的共同願景，並致力加速全球邁向綠色市場經濟。

信邦與Swobbee的合作緣起於國際標準化活動，雙方當時攜手推動充電基礎建設解決方案，以減少溫室氣體排放為共同目標。藉由此次投資，Swobbee得以共享信邦全球製造資源，更快速拓展國際市場版圖；同時，信邦也將進一步擴大在智慧移動（e-mobility）領域的工程與連接方案服務，持續鞏固其全方位解決方案供應商的定位。

展望未來，雙方將持續結合專業與創新，推出更安全高效的電池交換基礎建設方案，為城市「最後一哩」物流配送注入新動能。同時，兩家公司也將持續參與推廣與標準制定，推動可交換電池成為永續城市物流的核心技術。

信邦表示，此次合作不僅是一項投資，更在全球城市減碳既是環境挑戰、亦是經濟課題的關鍵時刻，深化歐洲與亞洲的綠色科技生態鏈。

信邦 基礎建設

