金融業南下卡位！亞洲資產管理中心高雄專區揭牌 辦公、住宅需求激增

金管會推動的「亞洲資產管理中心高雄專區」7月底已正式揭牌，據統計，目前已有26家銀行、壽險業者、投信投顧獲准進駐，包括國內本土銀行台新銀行，以及四大跨國會計事務所中的勤業眾信（Deloitte）、資誠（PwC）都相繼插旗。專家指出，隨著金融業者積極布局，高端商辦需求快速升溫，高雄市府也趁勢啟動「前金區後金段」公辦都更招商，市場預期將帶動高階金融人才移入，連帶推升周邊住宅剛性需求。

「亞洲資產管理中心高雄專區」範圍橫跨新興、苓雅、前鎮、前金、鹽埕等行政區，主要發展跨境資產管理與金融創新產業，打造亞太區具影響力的資產管理樞紐。專區採試辦機制，開放一般市場較難落實的業務，例如家族辦公室、倫巴底貸款（Lombard Lending）、跨境資產管理、保單融資與資產證券化，積極接軌國際市場，並吸引海外資金與專業人才回流。

為創造產業群聚效益，高雄市捷運局更同步啟動「前金區後金段」公辦都市更新案招商，預計將打造地上30層、地下5層的住商混合大樓，以綠色金融科技為主題，提供資產管理、法律稅務與新創機構服務空間，總投資金額估計達53億元。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，該專區預期可帶來的效應除了高端商辦的需求之外，產業群聚效應也會讓高薪資的金融從業人員湧入此地。她分析，由於亞洲資產管理中心鎖定的是擁有資產破億元的客戶，因此相對進駐的也將會是高階金融從業人員，通常會橫跨金融、法律、稅務、風險、傳承、生活管理等六大領域，而這些從業人員也將會成為周邊房市的購買主力。

隨著亞洲資產管理中心正式啟動，金融從業人員購屋需求快速浮現。相較動輒需等待數年的預售屋產品，近一、兩年內即可完工的新建案，反而成為這類剛性需求的鎖定目標。

如寶象建設於五福二路旁推出的「寶象文化豆」，預計2026年下半年完工，基地鄰近大立百貨、高雄站前商圈、新崛江商圈，以及全市唯一12年國教完全學制的新興國高中小。交通方面，除了靠近台鐵高雄車站之外，還有捷運紅線R9中央公園站、橘線O6信義國小站與未來黃線Y12站，也能快速抵達中山高中正路交流道、台17線，產品戶數僅113戶、且規劃2至3房格局，每坪開價48～55萬元間。

此外，區域內今年完工建案還有捷運美麗島站旁的「美麗馥品」，產品規劃22~50坪的2~4房，實價登錄的成交價在每坪48萬~51萬元間；「利融藏御」則鄰近捷運橘線信義國小站，周邊生活機能以中正路商圈為主，規劃20~37.5坪的2~3房，實登揭露每坪44萬~52.6萬元間。

而由合心開發推出的「合心若谷」近期也已落架，預計2026年完工，基地鄰近高師大、文化中心、高雄市政府四維行政中心，產品主打中大坪數，規劃55～66坪、純3房格局，實價登錄每坪約在45萬~50萬元。