台南晶英攜手 Nespresso 與星廚林泉 演繹府城晨光咖啡饗宴

台南晶英即日起至10月31日攜手瑞士頂級咖啡品牌Nespresso及連續九年獲得亞洲50 大餐廳MUME、MMHG湘樂餐飲集團主廚林泉，共同推出「星饗晨宴」早餐生活提案，以府城風味為靈感，精選五款Nespresso商用咖啡膠囊入饌，打造金黃焙香蛋、果香燒五花、咖香流心擔仔麵、烤榛果風味瑪德蓮、熱帶焙香慕斯五道風味晨食，將咖啡的香醇滋味與在地美食文化結合。

ROBIN’S 西式自助早餐以多元豐盛聞名，深受許多旅客喜愛，每日供應數種有機蔬菜沙拉、冷盤拌菜、現烤麵包、府城溫體牛肉湯及現點現做熱鍋料理。此次加入由林泉主廚選用商用咖啡為題設計的五款「星饗晨宴」佳餚，將咖啡膠囊獨特風味特色融入料理。

其中金黃焙香蛋以班尼迪克蛋為發想，香滑炒蛋搭佐義式經典系列—濃烈咖啡(Intenso)特調的荷蘭醬，溫潤奶香與醇厚的咖啡形成鮮明對比。果香燒五花靈感取源於台灣人熟悉的鹹香肉燥飯，選用義式經典系列—馥緹咖啡(Forte)與醬油熬煮出口感明亮的紅果香調醬汁，醬香與五花油脂平衡不膩口。

林泉主廚也將初訪台南的味覺記憶設計進入咖香流心擔仔麵當中，以此致敬古都特色小吃，選用富含穀物及堅果香氣的特調系列—特濃比昂科咖啡(Bianco Intenso)加入湯底，與滷汁、溏心蛋及細麵搭配相得益彰。細嚐鹹食後，來份甜點為晨間食光收尾，烤榛果風味瑪德蓮是在法式瑪德蓮當中融入帶有溫暖氣息的特調系列—烤榛果風味咖啡(Caffè Nocciola)，傳遞恰到好處的古城甜味。

熱帶焙香慕斯則選用帶有熱帶水果香氣的義式經典系列—拉杰若咖啡(Leggero) 製成絲滑咖啡慕斯，結合芒果卡士達與香脆椰子酥粒，清爽水果調帶些許溫苦咖啡的細緻尾韻。

上述五款限定晨間美饌即日起至10月31日登場，凡入住台南晶英並選擇含早餐專案的房客，皆可於一樓ROBIN’S西式自助式早餐享用，非房客亦可選購早餐服務，每位660元起，若是預訂行政樓層賓客除享晶英貴賓廊專屬菜單，同樣也能細品以咖啡工藝發揮至極致的料理。