先付10萬才能帶回契約？ 消基會調查 多件雙北建案違反「無附加條件」

根據內政部公布的《預售屋買賣契約應記載及不得記載事項》，消費者購屋前審閱買賣契約，審閱期不得少於5日。但消基會針對雙北建案進行實地調查，發現多項建案違反提供契約書「無附加條件」原則，甚至有業者採取變相阻礙方式，如要求先預付10萬元訂金才能帶回契約審閱。消基會呼籲政府加強查察與處罰力度，讓違法成本高於利益，並加強宣導資訊公開化與線上化，確保購屋族在簽約前能獲得充分資訊與自主決策權。

在高房價與高房貸壓力的時代，購屋不僅是人生重大投資，更是長期財務負擔的起點。由於購屋契約涉及龐大金額、複雜法律條款及履約風險，消費者能否在簽約前獲得充分時間閱讀與理解契約，直接影響其權益保障。

消基會於4月20日至7月30日，針對台北市及新北市建案進行實地調查，發現多數建案實務上仍有拒絕提供契約、不當設限或限制攜回等行為，顯示制度落實度不足。

消基會董事長鄧惟忠表示，依據《消費者保護法》第11之1條，企業經營者在與消費者訂立定型化契約前，應提供契約書並給予不少於30日的合理審閱期。此法已實施多年，但此次消基會調查卻發現，很多建案違反規定。

消基會常務監察許宏宇表示，調查發現，多項建案違反提供契約書「無附加條件」原則。如新北市永和區「新碩永傳」、永和「敦南宴」、「大同新紀元」、「宴京國際煌都」、「新月大河」需付定或留證件影本；「鼎吉水岸」攜回契約須預付10萬元（可當簽約金）；「皇居」、「𤋮鼎九簷」要求先付定金。許宏宇表示，上述案例違反「無附加條件」原則，可能構成公平交易法第25條顯失公平行為。

此外，.還有建案僅限現場查閱。如「頂溪大苑」、「敘文山」等僅能現場翻閱或拍照契約書。許宏宇說，雖形式合規，但實質上削弱審閱期保障效果。

他說，值得肯定的是，「馥華之道」、「文華苑」、「合康雙匯」、「朗沐」、「國家新美院」、「緻信義」、「大隱青后」、「國美榕遇」、「詠論朔望」、「京旺 大安 the ONE」、「富都馨」、「元利四季莊園」、「漢皇蒔序」、「丰景」、「毅聯WIN」、「三盤橋峯」等案場，均明確提供契約書或以合理方式讓消費者攜回審閱。

消基會房屋委員會召集人孫振義表示，依公平會近年案例，若業者要求購屋人先付訂金始能攜回契約書，屬利用資訊優勢限制消費者契約審閱權，影響交易秩序，符合《公平交易法》第25條構成要件。

2024年公平會曾處分「雍悅一方」案，博元建設及代銷公司巨豐旅館管理顧問，因要求消費者先付10萬元定金才能攜回契約書，遭裁罰共新台幣600萬元。公平會認為，購屋金額高且契約條款繁複，業者應於收取定金前提供契約讓消費者充分審閱，否則會妨礙其作成理性交易決策，並對守法同業造成不公平競爭。

消基會建議主管機關建立主動稽查機制，針對拒絕提供契約或附加不合理條件的案場，依《消費者保護法》、《公平交易法》裁罰。

孫振義說，主管機關可公布違規名單或採「正面表列」列出合格廠商，形成市場壓力。此外，也可要求接待中心張貼「契約審閱權」告示並附QR碼下載契約範本。而建設公司與代銷業者應主動提供契約並解說重點條款，落實無附加條件原則。以契約透明建立口碑與品牌信任，從長遠看有助銷售。

消基會也建議消費者，購屋前堅持行使契約審閱權，不接受任何附加條件限制，尤其是要付定金、身份證影本等條件。此外，善用審閱期並諮詢律師、地政專家或消保團體，確保理解契約書內容。

此外，內政部「不動產交易實價查詢服務網」（ https://lvr.land.moi.gov.tw/ ）可以查詢預售屋建案查詢之核備預售屋契約書，民眾可充分閱覽預售屋契約書內容，再行購屋。