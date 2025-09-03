家長卡位小巨蛋商圈搶學區房 信義房屋揭這類物件最搶手

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
小巨蛋商圈機能完整，街廓整齊，區域黏著度高。這裡為敦化國中、敦化國小等明星學區，熱門物件為千萬元以內的電梯套房，儘管價格普遍高於市場行情，仍然相當熱門。（圖:信義房屋提供）
根據財政部統計所得稅申報結果，全台最富村里由台北市松山區中華里以526.6萬居冠，打破過去長年蟬聯的新竹市東區關新里，成為全台「最富里」。在地房仲表示，中華里位於松山區小巨蛋周邊，而小巨蛋商圈機能完整，街廓整齊，吸引重視生活品質的族群，區域黏著度高，住宅產品大多是中古電梯社區，其中更有軍宅產品，因其特殊性與規格化，也受到部分族群青睞。此外，這裡為敦化國中、敦化國小等明星學區，家長多提早設籍卡位，熱門物件為千萬元以內的電梯套房，因釋出少、需求大，儘管價格普遍高於市場行情，幾乎皆是當天釋出即成交的熱門程度。

信義房屋南京店專案經理劉會曄表示，中華里位於小巨蛋商圈，里內有商辦、金控總部，也有幾個指標性豪宅建案，可能是成為「最富里」的原因，但主流產品集中於屋齡約在25-30年，3房及4房的中古電梯社區，總價約在4000多萬，居住者多為家庭，除了中華里外，小巨蛋商圈因其多元用途，形成機能完整的生活圈，區域街廓整齊、居住氣息濃厚，吸引重視生活品質的族群，劉會曄說明，這一區的居民區域黏著度高，不太會遷出，因此釋出物件少，一但有釋出，也多半都會被周遭的居民購買。

劉會瞱分析，小巨蛋商圈的特色是電梯社區比公寓多，且因早期開發，素地並不多，新案因此很稀少，屋齡通常在20年以上，單價約在110-130萬之間，而若是公寓，單價則有落到在95萬上下，也是因為如此，物件不一定配有車位，住戶通常會往附近的社區、或商辦大樓尋覓車位出租。此外，因歷史發展緣故，有一些軍宅釋出，軍宅單價約在100-110之間，通常格局方正，公設比不高，一層四戶，每一戶長得差不多，管理費也是以戶計算，非坊間按照坪數，費用相對便宜，也頗受部分客群青睞。

另外，明星學區學籍炙手可熱，小巨蛋商圈亦有多個明星學區，包含民生國小、介壽國中學區，以及敦化國小、敦化國中學區，對學生的設籍規定明確，因此也吸引重視教育的家長來此卡位，熱門物件為千萬以內的電梯套房，因總價關係，且因釋出物件少，儘管價格較同類型物件高出不少，但一釋出很快就會成交，甚至有早上釋出、下午成交的案例，通常這類物件屋主會用作出租用，因周遭商辦多，出租的速度也頗快。

