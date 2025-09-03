快訊

台廠可望打入美國先進核能供應鏈 清大擬設微型反應器

獨／又有4G吃到飽方案將下架！通訊行推不限速吃到飽再送7千元好禮

北投婆媳兒子陳屍同房飄異味 孫悲慟驗屍：生前無異狀

聽新聞
0:00 / 0:00

中位數全破萬、學生套房貴爆！專家：家長光付租金就頭疼

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台大周邊房市示意圖。記者游智文攝影
台大周邊房市示意圖。記者游智文攝影

又到開學季，全向科技房產中心彙整學生數最多的大專院校指出，有6所「獨立套房」網路待租物件月租金中位數開價破萬，台大甚至高達18000元，不少學生、家長光付租金就頭疼，別說還有學費、生活費。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析，受近年全台房價、租金飆漲影響，學生的租房壓力有越來越重的趨勢。

以北部大學來說，獨立套房1.1萬~2萬月租金都是常見的開價，就算是分租套房，月租金中位數基本也要在8千到1萬元之間，一年下來就要10萬左右，這對於自己負擔租金學生或是幫忙出租金的學生家長，是一筆不小的開銷。

如果家境不是很好家庭，在預算有限下，只能往租屋品質更差的雅房、頂加產品找尋標的，不僅影響生活品質，甚至還可能危及居住安全。新生金榜題名後，恐快樂不久，就需面對龐大的租屋壓力。

根據全向統計，目前租屋壓力最大的北部大專院校周邊來說，包含台灣大學、輔仁大學、陽明交通大學、清華大學、銘傳大學和中國文化大學等，目前獨立套房租金普遍都在萬元以上，租屋壓力明顯高於中南部。

這些學校周邊，就算是租間生活品質較差的雅房，最便宜也要每月5500元，在台大附近甚至還要高達9200元，直逼萬元，學生租屋負擔相當重。

陳傑鳴指出，雖然租金開價不等於成交價，但學生租屋族本就屬於弱勢租屋族群，新生因剛性需求與議價能力低落，更不容易爭取到好的租金價格，政府對於「高租金」造成的學生租屋困境，應多關注。

另外建議學生可參考目前市場的待租與政府提供的實價租金資料，找尋適合的房子，或是詢問學長姐、系辦，看是否有推薦的租金地點，盡量避免貪便宜去挑選到違建、頂加或是建材隔音防火有問題的出租屋。

大學院校租屋市場概況。資料來源／全向科技房產中心
大學院校租屋市場概況。資料來源／全向科技房產中心

租金 租屋 壓力

延伸閱讀

九三閱兵展出解放軍新武器 西方專家特別關注是否與台灣有關

拖延症不一定是壞事？專家揭一種情況反而能助思考、激發創意

早晨第1杯喝什麼來開啟一天最好？專家解釋咖啡和茶的各自利弊

幫冷凍肉保留口感！專家傳授「解凍黃金法則」 用錯方法肉質乾柴

相關新聞

先付10萬才能帶回契約？ 消基會調查 多件雙北建案違反「無附加條件」

根據內政部公布的《預售屋買賣契約應記載及不得記載事項》，消費者購屋前審閱買賣契約，審閱期不得少於5日。但消基會針對雙北建...

中位數全破萬、學生套房貴爆！專家：家長光付租金就頭疼

又到開學季，全向科技房產中心彙整學生數最多的大專院校指出，有6所「獨立套房」網路待租物件月租金中位數開價破萬，台大甚至高...

家長卡位小巨蛋商圈搶學區房 信義房屋揭這類物件最搶手

根據財政部統計所得稅申報結果，全台最富村里由台北市松山區中華里以526.6萬居冠，打破過去長年蟬聯的新竹市東區關新里，成...

台南晶英攜手 Nespresso 與星廚林泉 演繹府城晨光咖啡饗宴

台南晶英即日起至10月31日攜手瑞士頂級咖啡品牌Nespresso及連續九年獲得亞洲50 大餐廳MUME、MMHG湘樂餐...

無人艇百億規模大單來了 軍方下單1,300艘

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，台鏈產能將塞爆。海軍的無人艇訂單達1,300餘艘，根據供應鏈消息，軍方可能在近期...

台船、中信造船、龍德 無人艇搶單

國內供應鏈業者包括台船等均表示，會積極爭取國軍1,300艘無人艇訂單，目前製造量能無虞，只要一拿到單即可評估規劃產能配置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。