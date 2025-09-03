中位數全破萬、學生套房貴爆！專家：家長光付租金就頭疼

又到開學季，全向科技房產中心彙整學生數最多的大專院校指出，有6所「獨立套房」網路待租物件月租金中位數開價破萬，台大甚至高達18000元，不少學生、家長光付租金就頭疼，別說還有學費、生活費。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析，受近年全台房價、租金飆漲影響，學生的租房壓力有越來越重的趨勢。

以北部大學來說，獨立套房1.1萬~2萬月租金都是常見的開價，就算是分租套房，月租金中位數基本也要在8千到1萬元之間，一年下來就要10萬左右，這對於自己負擔租金學生或是幫忙出租金的學生家長，是一筆不小的開銷。

如果家境不是很好家庭，在預算有限下，只能往租屋品質更差的雅房、頂加產品找尋標的，不僅影響生活品質，甚至還可能危及居住安全。新生金榜題名後，恐快樂不久，就需面對龐大的租屋壓力。

根據全向統計，目前租屋壓力最大的北部大專院校周邊來說，包含台灣大學、輔仁大學、陽明交通大學、清華大學、銘傳大學和中國文化大學等，目前獨立套房租金普遍都在萬元以上，租屋壓力明顯高於中南部。

這些學校周邊，就算是租間生活品質較差的雅房，最便宜也要每月5500元，在台大附近甚至還要高達9200元，直逼萬元，學生租屋負擔相當重。

陳傑鳴指出，雖然租金開價不等於成交價，但學生租屋族本就屬於弱勢租屋族群，新生因剛性需求與議價能力低落，更不容易爭取到好的租金價格，政府對於「高租金」造成的學生租屋困境，應多關注。