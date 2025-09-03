聽新聞
國旅連假訂房率 吹冷風
交通部觀光署統計，今年教師節（9月27日至9月29日）、中秋節（10月4日至10月6日）及雙十節（10月10日至10月12日）三個連假，全台平均訂房率約43%至44%，整體仍偏低。
其中，中秋連假平均訂房率僅約兩成，顯示民眾多以「返家烤肉」或「一日遊」為主，住宿需求明顯下滑。
值得注意的是，花東地區訂房率自403地震以來首度高於全國平均，顯示旅遊市場逐步回溫。觀光署副署長黃荷婷表示，花東平均訂房率過去都在三成左右，此次有達四成以上；而基隆市、新北市因大型活動加持都有50%以上；苗栗縣及連江縣因供給較少，平均訂房率也不錯。
但雲嘉南此次受水災影響，災情尚未恢復，訂房狀況較不理想，後續會加強協助引客。
交通部長陳世凱表示，中南部受水災重創，第一步要先進行修復重建，包括搶通道路、修建災區；第二步是確認觀光地區開放；第三步規劃會以活動方式協助振興觀光。
FB留言