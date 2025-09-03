搶台積電（2330）商機，太平洋房屋宣布赴日展店。太平洋房屋董事長孫寶國表示，台積電擴大日本熊本廠區，將吸引逾3,400名專業人才進駐，帶動當地住宅需求大增，並創造投資契機，集團成立日本首家、九州加盟店，將瞄準華人客戶，搶食商機。

孫寶國指出，太平洋房屋九州加盟店已於8月27日開幕，這是太平洋房屋品牌國際化的里程碑，也為台日房產合作開啟新篇章。

他分析，隨著台積電進駐，熊本將成為全球投資焦點，太平洋房屋九州加盟店是集團在日本首家品牌加盟店，有四大優勢，包括中日雙語專業團隊、導入數位創新與系統化經營，加上專業透明的交易流程，以及包含土地開發、投資興建、不動產仲介等的多元不動產服務，將能協助華人投資者掌握房產商機。

太平洋房屋表示，九州加盟店團隊整合台灣與日本之間的投資者與需求方，打造具有語言優勢與文化理解的「雙語不動產專業團隊」；另外，太平洋房屋隸屬太平洋建設集團，可提供一條龍的服務，包含土地開發、投資興建、不動產仲介、租賃管理、投資規劃、售後服務等不動產方案，做到全方位房產服務。

第三，太平洋房屋擁有40年房仲專業與成熟系統化經營模式，可為加盟方提供更穩健、值得信賴的服務；最後，買賣屋交易過程專業透明，有完善的資訊公開制度，重視誠信與透明，讓房屋買賣、投資與租賃過程更安全。

太平洋房屋指出，台積電進駐熊本，可望複製竹科模式，因此決定先行卡位。