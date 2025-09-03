快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

太平洋房屋赴日展店

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

台積電（2330）商機，太平洋房屋宣布赴日展店。太平洋房屋董事長孫寶國表示，台積電擴大日本熊本廠區，將吸引逾3,400名專業人才進駐，帶動當地住宅需求大增，並創造投資契機，集團成立日本首家、九州加盟店，將瞄準華人客戶，搶食商機。

孫寶國指出，太平洋房屋九州加盟店已於8月27日開幕，這是太平洋房屋品牌國際化的里程碑，也為台日房產合作開啟新篇章。

他分析，隨著台積電進駐，熊本將成為全球投資焦點，太平洋房屋九州加盟店是集團在日本首家品牌加盟店，有四大優勢，包括中日雙語專業團隊、導入數位創新與系統化經營，加上專業透明的交易流程，以及包含土地開發、投資興建、不動產仲介等的多元不動產服務，將能協助華人投資者掌握房產商機。

太平洋房屋表示，九州加盟店團隊整合台灣與日本之間的投資者與需求方，打造具有語言優勢與文化理解的「雙語不動產專業團隊」；另外，太平洋房屋隸屬太平洋建設集團，可提供一條龍的服務，包含土地開發、投資興建、不動產仲介、租賃管理、投資規劃、售後服務等不動產方案，做到全方位房產服務。

第三，太平洋房屋擁有40年房仲專業與成熟系統化經營模式，可為加盟方提供更穩健、值得信賴的服務；最後，買賣屋交易過程專業透明，有完善的資訊公開制度，重視誠信與透明，讓房屋買賣、投資與租賃過程更安全。

太平洋房屋指出，台積電進駐熊本，可望複製竹科模式，因此決定先行卡位。

日本 台積電

相關新聞

無人艇百億規模大單來了 軍方下單1,300艘

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，台鏈產能將塞爆。海軍的無人艇訂單達1,300餘艘，根據供應鏈消息，軍方可能在近期...

台船、中信造船、龍德 無人艇搶單

國內供應鏈業者包括台船等均表示，會積極爭取國軍1,300艘無人艇訂單，目前製造量能無虞，只要一拿到單即可評估規劃產能配置...

高階銅箔漲價 日本三井金屬預告調漲15% 金居、南亞進補

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%。產業人士指出，生產高階材料銅箔的台灣業者已先在8、9月漲...

國防工業展 三亮點聚光

「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」將於9月18日在台北南港登場。其中，該展今年將以「國艦國造、無人機與無...

太平洋房屋赴日展店

搶台積電商機，太平洋房屋宣布赴日展店。太平洋房屋董事長孫寶國表示，台積電擴大日本熊本廠區，將吸引逾3,400名專業人才進...

微風：決戰北車勢在必得 將使出「三刀流」迎戰群雄

市場矚目的北車商場經營權將到期，微風策略長廖曉喬昨（2）日表示，今年下半年集團的重頭戲就是決戰北車，雖然「十面埋伏，但我...

