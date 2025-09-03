快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

百貨周年慶 戰火引爆

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

台灣百貨第一波周年慶大戰開打。微風檔期目標58億元，祭出回饋最高20%；台北101結合珠寶腕表大展，主打獨家品牌新櫃、並針對聯名卡會員推出最高15%回饋。

微風表示，本次周年慶以「精緻生活」為主軸，聚焦精品與高端珠寶，結合國際精品與新進品牌，打造沉浸式購物體驗。其中，除Cartier領軍15款新品百萬珠寶、摩納哥王妃最愛鑽石系列外，並透過獨家聯名、限量預購與線上線下整合策略，檔期目標業績達58億元，銷售回饋幅度最高20%，強化品牌吸引力與客群黏性。

台北101則結合珠寶腕表大展與時尚快閃活動，以「VIP 的秘密清單」為主題，聚焦獨家限量、潮流快閃、頂級體驗三大策略驅動力，鎖定VIP會員市場，持續強化會員經營與市場話題性。周年慶期間，全館引進10家精品與兩家甜點新店，並策劃多場限時快閃及「World Masterpiece 頂級珠寶腕表大賞」帶來14大品牌年度鉅作，提供專屬VIP的獨家體驗。

麗晶精品有「全國精品首府」之稱，周年慶以高端精品與會員回饋為主，活動期間消費金額達特定門檻即可享現金禮券及VIP專屬贈品，並提供限量獨家商品，吸引高端消費族群。

