微風：決戰北車勢在必得 將使出「三刀流」迎戰群雄

市場矚目的北車商場經營權將到期，微風策略長廖曉喬昨（2）日表示，今年下半年集團的重頭戲就是決戰北車，雖然「十面埋伏，但我們勢在必得。」

微風北車商場營運合約即將於2026年7月24日到期，市場傳出台鐵將於第4季啟動重新招標作業，預計2026年開標。此次標案吸引不少有意競逐者，除現任業者微風集團外，傳出包括東森、誠品（2926）、潤泰、新東陽、宏匯、南仁湖、台北101與新光三越，甚至連超商雙雄統一超與全家也在評估參與投標可能性。

廖曉喬昨天直言：「勢在必得，我們要有這個氣勢。」她強調，微風在北車擁有主場優勢，將使出兼具軟體、硬體與營業體驗的「三刀流」策略。但此次競爭空前激烈，提案必須展現決心與創新，才能脫穎而出，9月底就可能出標單。

廖曉喬指出，「當初剛接手北車狀況很多，甚至還有老鼠亂竄，但微風經營十分用心，黑白棋盤格就是微風所設計，一步步打造出今日的門面」。

百貨周年慶鳴槍起跑，微風廣場、微風南京周年慶即將登場，將於9月11日起跑，到9月29日熱烈展開，廖曉喬表示，今年周年慶業績目標58億元，與去年目標持平，不畏外在環境衝擊，今年全年業績衝350億元，拚年增3%。

針對上半年表現，微風表示，今年前八月業績已成長3%，其中精品銷售成長約1.5%。

會員方面，微風可分為三種會員門檻，目前整體會員數約為110萬人。包含單日消費達100萬元以上，或年消費累計達500萬元的鑽石卡會員約1,000人；單日消費達30萬元以上，或年度消費累計達100萬元的琉金卡會員人數約4,000人，其餘則是星辰卡會員。

廖曉喬強調，集團除「決戰北車」的重頭戲之外，微風廣場與微風南京也將引進14間新櫃，再添國際知名品牌Maison Margiela與alexanderwang等櫃位，期望為集團更添集客力。



