遠東新啟動人才發展計畫

遠東新世紀利用科技提升全球人才發展效能，在Brandon Hall Group HCM卓越獎中得「最佳人才管理科技應用」銀獎肯定。

遠東新（1402）表示，面對全球經濟快速變革與海外擴張的複雜性，該公司啟動「全球人才發展計畫（Global Talent Development Program, GTDP）」，透過數位整合的人才發展模式，培養具備國際視野、策略決策能力、變革領導力及跨文化溝通能力的國際化人才。

遠東新表示，「全球人才發展計畫」的核心，是其創新的科技應用，學員透過與國際知名管理學院麻省理工學院（MIT）及Wharton線上平台深度合作，學習AI、創新、系統思維及商業分析等世界級數位模組課程，所有評估結果、課程成績及工作應用記錄與內部數位人才庫系統串聯，成為公司未來全球專案部署與接班人計畫的關鍵決策依據。

公司強調，計畫成效卓著，成功培養了更多符合外派能力的內部人才，提升比例達20%。