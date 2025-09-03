遠東新培育戰略型領導者

遠東新世紀今年首度參與Brandon Hall Group HCM卓越獎，以人才培養前瞻性與執行力榮獲「最佳高潛力人才發展」金獎。

遠東新（1402）表示，面對全球供應鏈變動、客戶需求多元化、數位化轉型及領導力斷層等挑戰，遠東新於2024年啟動中高階人才發展計畫，旨在將高潛力人才轉化為具備敏捷、果斷、堅韌特質且擅長團隊協作的戰略型領導者。

這項計畫透過嚴謹的人才評鑑機制啟動，700名年輕專業人員及新任經理人參與「Talent Tailor」線上評估，並結合360度回饋、專案績效與九宮格校準，最終選出25位傑出人才參與核心計畫。

計畫課程並融入了國際顧問公司的領導力培訓，在總經理的指導下，25位高潛力人才組成五個跨職能專案團隊，這些專案直接應用於業務場景，討論實際問題並尋求解決方案，100%的參與者在360度領導力評估中展現能力提升，高潛力人才留任率達92%，72%的參與者成功獲得海外派任或晉升。