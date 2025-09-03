快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

聽新聞
0:00 / 0:00

遠東新培育戰略型領導者

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

遠東新世紀今年首度參與Brandon Hall Group HCM卓越獎，以人才培養前瞻性與執行力榮獲「最佳高潛力人才發展」金獎。

遠東新（1402）表示，面對全球供應鏈變動、客戶需求多元化、數位化轉型及領導力斷層等挑戰，遠東新於2024年啟動中高階人才發展計畫，旨在將高潛力人才轉化為具備敏捷、果斷、堅韌特質且擅長團隊協作的戰略型領導者。

這項計畫透過嚴謹的人才評鑑機制啟動，700名年輕專業人員及新任經理人參與「Talent Tailor」線上評估，並結合360度回饋、專案績效與九宮格校準，最終選出25位傑出人才參與核心計畫。

計畫課程並融入了國際顧問公司的領導力培訓，在總經理的指導下，25位高潛力人才組成五個跨職能專案團隊，這些專案直接應用於業務場景，討論實際問題並尋求解決方案，100%的參與者在360度領導力評估中展現能力提升，高潛力人才留任率達92%，72%的參與者成功獲得海外派任或晉升。

遠東新 總經理

延伸閱讀

9月有四星座「事業達巔峰」 獅子座果斷、牡羊座行動力強

到集集Long Stay發5000藏貓膩 疑與2026大選有關...鎮長否認這樣說

台北艾麗酒店搶先推「101跨年3天2夜住宿」專案！第一排爽看煙火

12星座出社會升級「職場2.0版」…雙子開始傾聽、牡羊變更勇敢

相關新聞

無人艇百億規模大單來了 軍方下單1,300艘

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，台鏈產能將塞爆。海軍的無人艇訂單達1,300餘艘，根據供應鏈消息，軍方可能在近期...

台船、中信造船、龍德 無人艇搶單

國內供應鏈業者包括台船等均表示，會積極爭取國軍1,300艘無人艇訂單，目前製造量能無虞，只要一拿到單即可評估規劃產能配置...

高階銅箔漲價 日本三井金屬預告調漲15% 金居、南亞進補

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%。產業人士指出，生產高階材料銅箔的台灣業者已先在8、9月漲...

國防工業展 三亮點聚光

「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」將於9月18日在台北南港登場。其中，該展今年將以「國艦國造、無人機與無...

太平洋房屋赴日展店

搶台積電商機，太平洋房屋宣布赴日展店。太平洋房屋董事長孫寶國表示，台積電擴大日本熊本廠區，將吸引逾3,400名專業人才進...

微風：決戰北車勢在必得 將使出「三刀流」迎戰群雄

市場矚目的北車商場經營權將到期，微風策略長廖曉喬昨（2）日表示，今年下半年集團的重頭戲就是決戰北車，雖然「十面埋伏，但我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。