聽新聞
0:00 / 0:00
遠東新打造韌性職場文化
遠東新世紀表示，此次獲得Brandon Hall Group HCM卓越獎的「最佳多元、平等與共融策略」金獎，是對遠東新（1402）長期致力於打造具韌性、包容性職場文化的最佳印證。
遠東新世紀的DEIB策略以「多元塑造文化、平等建立信任、共融驅動參與、歸屬感促進連結」為核心原則，深植於公司治理、人資系統、教育訓練及企業文化中，並特別關注中高齡員工、女性及性別多元群體與國際移工等三大群體。
公司推動「青銀共榮」，透過退休後再聘、彈性工時等政策完善中高齡同仁照顧；透過制度化機制促進女性專業成長與公平升遷，女性經常性薪資高於當地市場水準50%；同時，公司率先於部分生產據點試行國際移工「零仲介費政策」並擴展至全台據點，為移工提供多語種合約與支援。
此外，遠東新更透過數位學習平台提供多元課程，員工對「平等」與「尊重」核心價值的認同度為73%。
