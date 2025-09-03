國防工業展 三亮點聚光

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」將於9月18日在台北南港登場。其中，該展今年將以「國艦國造、無人機與無人載具及太空科技」三大亮點，展示台灣相關供應鏈在「不對稱作戰」領域的製造力。

根據外電報導，近期美國海軍正在測試一種「解構版神盾驅逐艦」的概念，該測試初步認為，只需約20艘低成本無人艇，就能分工完成驅逐艦的部分任務，且無人艇艦隊的成本僅是一艘驅逐艦的3-4%左右。

今年的國防工業展中，國艦國造主題參展者包括台船（2208）、龍德造船中信造船、哥倫國際等本土造船廠，今年首度參展亮相，聚焦無人水面載具與艦艇系統整合，標誌台灣在自主海防領域的技術突破與發展新階段。台船將展出「奮進魔鬼魚」、中信造船的「中信5號」、龍德造船的「黑潮」無人艇等。

外貿協會今年主辦的國防工業展，規模一年比一年大。本屆展會共有14國逾464家廠商，較上屆成長169%，使用超過1,400個攤位，聚焦「先進國防」、「永續飛行」、「韌性供應鏈」與「無人未來」四大全球關鍵趨勢。

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，台鏈產能將塞爆。海軍的無人艇訂單達1,300餘艘，根據供應鏈消息，軍方可能在近期...

國內供應鏈業者包括台船等均表示，會積極爭取國軍1,300艘無人艇訂單，目前製造量能無虞，只要一拿到單即可評估規劃產能配置...

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%。產業人士指出，生產高階材料銅箔的台灣業者已先在8、9月漲...

