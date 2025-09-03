台船、中信造船、龍德 無人艇搶單
國內供應鏈業者包括台船（2208）等均表示，會積極爭取國軍1,300艘無人艇訂單，目前製造量能無虞，只要一拿到單即可評估規劃產能配置，全力因應配合軍方的需求。
台船指出，針對未來接單完成產能調度規劃，依訂單合約的裝備需求，第一艘無人船可以下單後的二至三個月內交付；隨後，每周可交付一艘，以一年估算，可交船40多艘；但若客戶端有大量需求，也可以增設多條生產線運作。
中信造船指出，目前正進行遙導控系統測試的「中信五號」無人船，雖長約16米，但主要是配合即將環台的實驗性海試，此一載台尺寸可應客戶需求進行調整。未來若透過模組化進行生產，一年產能規模可達二、三百艘之多。據了解，龍德造船對於無人艇的產能規劃也類似。
台船表示，今年發表自家研發的無人船「奮進魔鬼魚號」（Endeavor Manta）後，將在9月登場的台北國際航太暨國防工業展中亮相，象徵公司在智慧船舶技術上邁出重要一步，隨著全球軍事自動化與智慧化加速，該公司的無人船可應用在巡防、偵查、救援等任務。
