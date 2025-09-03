快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

台船、中信造船、龍德 無人艇搶單

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

國內供應鏈業者包括台船（2208）等均表示，會積極爭取國軍1,300艘無人艇訂單，目前製造量能無虞，只要一拿到單即可評估規劃產能配置，全力因應配合軍方的需求。

台船指出，針對未來接單完成產能調度規劃，依訂單合約的裝備需求，第一艘無人船可以下單後的二至三個月內交付；隨後，每周可交付一艘，以一年估算，可交船40多艘；但若客戶端有大量需求，也可以增設多條生產線運作。

中信造船指出，目前正進行遙導控系統測試的「中信五號」無人船，雖長約16米，但主要是配合即將環台的實驗性海試，此一載台尺寸可應客戶需求進行調整。未來若透過模組化進行生產，一年產能規模可達二、三百艘之多。據了解，龍德造船對於無人艇的產能規劃也類似。

台船表示，今年發表自家研發的無人船「奮進魔鬼魚號」（Endeavor Manta）後，將在9月登場的台北國際航太暨國防工業展中亮相，象徵公司在智慧船舶技術上邁出重要一步，隨著全球軍事自動化與智慧化加速，該公司的無人船可應用在巡防、偵查、救援等任務。

台船 造船

延伸閱讀

海巡追加預算獲通過 管碧玲樂喊：通知船廠不必賒帳了

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

台船董事長換人 成大副教授兼系主任陳政宏接任

台船董事長黃正弘借調期滿 請辭獲准、將歸建成大

相關新聞

無人艇百億規模大單來了 軍方下單1,300艘

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，台鏈產能將塞爆。海軍的無人艇訂單達1,300餘艘，根據供應鏈消息，軍方可能在近期...

台船、中信造船、龍德 無人艇搶單

國內供應鏈業者包括台船等均表示，會積極爭取國軍1,300艘無人艇訂單，目前製造量能無虞，只要一拿到單即可評估規劃產能配置...

高階銅箔漲價 日本三井金屬預告調漲15% 金居、南亞進補

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%。產業人士指出，生產高階材料銅箔的台灣業者已先在8、9月漲...

國防工業展 三亮點聚光

「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」將於9月18日在台北南港登場。其中，該展今年將以「國艦國造、無人機與無...

太平洋房屋赴日展店

搶台積電商機，太平洋房屋宣布赴日展店。太平洋房屋董事長孫寶國表示，台積電擴大日本熊本廠區，將吸引逾3,400名專業人才進...

微風：決戰北車勢在必得 將使出「三刀流」迎戰群雄

市場矚目的北車商場經營權將到期，微風策略長廖曉喬昨（2）日表示，今年下半年集團的重頭戲就是決戰北車，雖然「十面埋伏，但我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。