無人艇百億規模大單來了 軍方下單1,300艘

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，台鏈產能將塞爆。海軍的無人艇訂單達1,300餘艘，根據供應鏈消息，軍方可能在近期釋出標案。據悉，每艘無人艇造價千萬起跳、上看5,000萬元，可望進一步落實國艦國造的國防方針。

業內指出，近期軍方即可能釋出無人艇1,300艘訂單規章與要求，若以單艘無人艇造價千萬元概估，訂單量能至少百億規模，若以高階產品5,000萬元造價概算，總預算金額上看650億元。據悉，軍方將要求得標廠商必須在五年內陸續交船完畢，若以這麼大的需求規模，預期台鏈無人艇產能恐被塞爆。

國防工業展9月18日登場，台廠將面向全球搶單，對於國軍的無人載具需求，台灣供應鏈業者都將展出新型產品與技術；台船（2208）已經在昨（2）日正式發出邀請函將於9月18日將發表殺手級應用FRP研發（纖維強化塑膠）「奮進魔鬼魚」，號稱史上最強無人艇，即是瞄準海軍即將釋出來的無人艇大訂單；據悉，相關造船業者龍德、中信造船也不會缺席。

「115年度中央政府總預算案」明年度國防預算寫下史上新高推估總計9,495億元，除了無人機之外，無人艇的採購規劃也包含在內；在國防安全及打造國防自主能量的考量下，國內知名船廠台船、龍德及中信造船都積極研發新無人艇產品搶市，訂單量非常大，又有交期情況下，依規格不同，各家船廠都有可能拿到研發強項訂單。

台船表示，全新研發的軍用無人艇，訂造難度相當高，還可以搭載魚雷等武器，不僅可執行自殺式攻擊，其設計己達可群控模式，自主航行避免碰撞、AI目標辨識及反劫持等功能，船體以FRP（纖維強化塑膠）製成，可有效因應台灣海峽的惡劣海象。

台船目前已經備好一條無人艇的生產線，只要拿到訂單，就能快速量產，台船目前也在等官方開出的標單規格，有信心台船的FRP船能拿到訂單；至於量產的部分，目前已經備妥一條生產線，必須等規格明確，才知道要備什麼樣的料件，從確認訂單到交貨約三個月，初期每周可以交一艘，以拿到訂單數量再評估增加產線。

台船進一步分析，全新研發的「奮進魔鬼魚」產品已經達到「去紅色供應鏈」，船上除了衛星通訊系統和舷外機使用進口產品外，沒有採用中國大陸製的零件產品；無人艇最大考驗在因應海象，就算設備再精密，如遇海浪一來就翻覆也沒有用，魔鬼魚無人艇採FRP的三胴體（Trimaran）船型設計，快速變換航向躲避攻擊，訊號遭干擾消失能自動返航優異性能。