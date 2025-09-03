遠東新獲「人資界奧斯卡」獎 以人為本策略深受國際肯定

遠東新世紀（FENC）為全球領先的循環再生聚酯供應商，該公司2025年首度參與有「人力資本管理界奧斯卡獎」之稱的Brandon Hall Group HCM卓越獎即榮獲「雙金一銀」的殊榮，彰顯遠東新世紀以人為本的人才策略以及世界級的執行力，深受國際評審團的肯定。

遠東新（1402）昨（2）日表示，這次獲獎類別包括「最佳高潛力人才發展（Best High Potential Development）」與「最佳多元、平等與共融策略（Best Diversity Equity, Inclusion and Belonging Strategy）」兩項金獎；與「最佳人才管理科技應用（Best Talent Management Technology Implementation）」一項銀獎，展現其在人才梯隊、多元共融及數位賦能三大面向的全面領先。

遠東新說明，Brandon Hall Group HCM卓越獎是全球人力資本管理界的黃金標準，該獎項創辦於1993年，迄今超過30年歷史，是全球人力資本管理領域最具影響力的獎項之一。該獎項旨在表彰在學習與發展、人才管理、領導力發展、多元、平等與共融（DEI）、人力資源等領域樹立卓越標準的企業。

每年，來自全球頂尖企業的參賽作品會經過資深獨立行業專家、Brandon Hall Group分析師及高階主管組成的評審團，歷經數月的嚴格遴選。獎項設有金、銀、銅三個級別，僅約20%的參賽作品能最終獲獎，確保了得獎者代表了人力資本管理領域的真正卓越成就。

因此遠東新今年首度參與Brandon Hall Group HCM卓越獎即榮獲得多項獎項，正突顯了公司以人為本的人才策略以及世界級的執行力，深受國際評審團的肯定。

遠東新一向是海內外永續發展的企業標竿，除了Brandon Hall Group HCM卓越獎之外，今年8月8日也在《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」達成五連霸，並勇奪最高榮譽「金獎」，同時囊括「多元共融」「永續職場」「員工關懷」「科技賦能」四大獎項。

此外，遠東新過去一年亦接連拿下「天下人才永續獎」、104銀行暨商業週刊「DEI友善壯世代雇主獎」、104銀行「最佳雇主品牌獎」、1111人力銀行「幸福企業金獎」、台北市政府「中高齡者暨高齡者友善企業認證」及「LinkedIn Learning 企業學習金獎」等多項獎項，展現其在ESG、人才策略、人才發展與人力資源管理上的全面成果。

遠東新世紀長期秉持「以人為本、永續經營、全球布局」的理念，未來將持續深化多元、平等與共融（DEI）及人才梯隊建設，加速數位轉型與全球協作，讓學習成長與業務成果正向循環，為員工、客戶與社會創造長期價值。