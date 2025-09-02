趨勢觀察／貝萊德聯席投資總監沈宇青 三大核心 打造投資優勢

人工智慧（AI）技術重塑投資版圖，驅動未來市場的力量可能不同於今日。對資產管理公司來說，投資領域歷經科技顛覆性轉型，反映科技對市場和投資人的深遠影響。投資創新不僅於追隨趨勢，而在於前瞻未來。因此，必須持續投入創新，才能為投資人創造穩定且差異化的回報。

嚴控風險 跑贏基準指數

貝萊德系統化主動型股票投資團隊聯席投資總監及聯席主管沈宇青（JeffShen）指出，投資人要持續跑贏基準指數5至10個百分點的目標相當罕見，但研究指出，只要透過嚴格風險管理，投資回報可穩定增加1至2個百分點。在市場大幅波動時，如果能持續取得小幅的超額報酬（Alpha），也能大幅改善投資人的長期投資成果。

貝萊德是全球最大的資產管理公司，在系統化投資已有40年的經驗。沈宇青說，在他20多年前加入貝萊德系統化投資團隊時，主要關注三大訊號來尋找投資價值，且一台智慧型手機已足以儲存所有數據。如今，隨著機器學習及大型語言模型（LLM）等強大技術普及，投資團隊利用數千個數據集及訊號，來協助管理投資組合。

沈宇青指出，要產生可持續且穩定的回報，需要不斷創新，並且重塑Alpha來源。為了因應顛覆傳統的消費行為、商業模式及全球創新技術，必須持續發掘新的數據來源及先進的分析技術，透過即時市場分析取得投資優勢。

沈宇青舉例說明，15年前，情感分析剛起步，只仰賴「詞袋模型」進行詞彙統計，難以確切捕捉語境細微差異。但強大型語言模型出現，改善這個情況，明顯提升情感分析的準確度，因此能更深入理解所表達的情緒和觀點。

沈宇青指出，目前全球每年產出的新聞標題超過50萬則，這為AI驅動的分析提供豐富的資料來源。AI能即時分析並處理可用數據，為市場趨勢和投資人情緒提供寶貴訊息，有助於做出更明智的投資決策。

科技加持 提升決策效率

AI也為投資建議增加實用性。沈宇青說，例如透過系統自動分析新聞、券商報告及監管資料，提出多頭或空頭的建議，這個過程既自動化又具互動性，提升系統的透明度及信任度。

隨著AI出現，「選股代理人」的概念也日漸成熟。沈宇青說明，這些AI代理人根據分析結果執行投資決策，展現「代理經濟」的關鍵發展，也就是透過專業AI代理執行策略，來提升效率及決策力。

不過，現在的Alpha，將來可能會變成指數報酬（Beta）或SmartBeta，因此必須持續不斷創新，才能為投資人創造穩定且差異化的回報。

沈宇青表示，如果要在今日的投資市場取得優勢，必須有三大核心，也就是大數據、大模型及大團隊。大數據是透過超越傳統財務指標的各種數據來源，來發掘獨特的見解；大模型則是透過深度及複雜的演算法，從龐雜資料中提煉有意義的市場情報。至於大團隊，

沈宇青說，他在貝萊德團隊的同事超過200個，致力於創新分析與即時市場動態，目標是將大數據結合大模型，並透過大團隊為投資人創造更大回報。

沈宇青強調，進行系統化投資需要在技術及數據基礎上投入大量資源，因此規模效應相當重要。不過，人類的專業判斷仍是其中的核心，若缺乏專家的分析與判斷，將難以實現持續的投資回報。