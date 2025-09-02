管理錦囊／落實三好 營造職場善循環

佛光山開山宗師星雲大師倡導三好運動「說好話、做好事、存好心」，期能淨化人心帶動社會善美的風氣。星雲大師說，一般人身、口、意容易造惡業。行「三好」就是讓身、口、意不造惡業，也就是身做好事、口說好話、心存好念，即「三好運動」。

當今社會雖然人人教育程度大大提升，心靈素質卻未能全然跟進。探究原因，多半是凡事處處以自我為中心，行為舉止膨脹驕縱，待人處事浮誇虛華，好逞口舌之快而得理不饒人，以至於衝突不斷紛爭不止。

星雲大師說，其實人的身、口、意行為，無論善惡，都會產生一股力量，驅使我們去造作新的行為，新的行為又會產生新的力量，形成循環，而這些善惡業的因緣成熟，一切還得自作自受。

以職場為例，不論是同儕之間或上下隸屬，日常意見不合或言語衝突在所難免，若能推行三好活動，透過言語、行為及內心的修行，避免忌妒心、爭奪心及比較心，讓一切回歸就事論事的本質，才能促進組織和諧、團結與共榮。否則組織中，愈來愈多的對立與仇恨，長期積累形成惡循環，便可能帶來災難性後果。以下簡要闡述星雲大師三好運動之內涵，可運用於職場。

一、說好話：職場衝突多半因造口業而起，簡單說就是源自於言語所導致的因果。

星雲大師說，給他人歡喜、讚美是好話，給他人鼓勵、加油是好話，給他人指導、教育是好話，以鼓勵代替責備，以愛語代替指責都是好話。好話不怕多，適當的好話，可以鼓舞人心，淨化的、美化的好話愈多愈好。

二、做好事：職場關係疏離多半因冷漠所造成，簡單說就是大家自掃門前雪心態作祟。

星雲大師說，修橋鋪路是好事，施茶施水是好事，垃圾你丟我撿、助弱扶危都是好事；「憐蛾不點燈，愛鼠常留飯」，也可說是好事，和睦社區、服務社會都是好事，寺院的慈善團體或寺院道場的許多義工，犧牲休假日為大眾服務都在做好事。或者倒一杯茶給人解渴、煮一餐飯給人止餓，乃至行車駕駛，不亂按喇叭、不橫衝直撞等都是好事。

三、存好心：職場文化惡化多半因人心缺乏善念，簡單說就是時時爾虞我詐，處處算計爭奪的怨念與貪念所使然。

星雲大師說，一念為人是好心，一念護生是好心，一念愛國是好心，一念助人是好心，祈願國泰民安是好心，祈願風調雨順是好心。我們的心每天都在天堂、地獄裡來回，如果把心存放在天堂裡、好念裡，那就是好心了。

因此，星雲大師總結說，一個人能夠行「三好」就是一個好人，做為一個好人，人家就會尊敬你，不會阻礙你，如此，人生自然就會幸福安樂。人人都能成為「三好」的好人，我們的社會不就更美好了嗎？不就是一個「三好」的社會了嗎？

新世代管理者若能秉持星雲大師的開示，處處心存善念，傾聽、理解及接受組織內不同的聲音，時時將「三好」內化於心，並發揮精神上的感染力，自然而然就能夠形成善的循環，相信必然能夠將組織內部之無謂衝突與紛爭，化於無形。就如同弘一大師於《晚晴集》中所言：「凡事念念不忘，必有迴響」，指的便是只要信念還在，總有被回應的一天。