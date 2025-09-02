快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

管理錦囊／落實三好 營造職場善循環

經濟日報／ 鐘志明（國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）

佛光山開山宗師星雲大師倡導三好運動「說好話、做好事、存好心」，期能淨化人心帶動社會善美的風氣。星雲大師說，一般人身、口、意容易造惡業。行「三好」就是讓身、口、意不造惡業，也就是身做好事、口說好話、心存好念，即「三好運動」。

當今社會雖然人人教育程度大大提升，心靈素質卻未能全然跟進。探究原因，多半是凡事處處以自我為中心，行為舉止膨脹驕縱，待人處事浮誇虛華，好逞口舌之快而得理不饒人，以至於衝突不斷紛爭不止。

星雲大師說，其實人的身、口、意行為，無論善惡，都會產生一股力量，驅使我們去造作新的行為，新的行為又會產生新的力量，形成循環，而這些善惡業的因緣成熟，一切還得自作自受。

職場為例，不論是同儕之間或上下隸屬，日常意見不合或言語衝突在所難免，若能推行三好活動，透過言語、行為及內心的修行，避免忌妒心、爭奪心及比較心，讓一切回歸就事論事的本質，才能促進組織和諧、團結與共榮。否則組織中，愈來愈多的對立與仇恨，長期積累形成惡循環，便可能帶來災難性後果。以下簡要闡述星雲大師三好運動之內涵，可運用於職場。

一、說好話：職場衝突多半因造口業而起，簡單說就是源自於言語所導致的因果。

星雲大師說，給他人歡喜、讚美是好話，給他人鼓勵、加油是好話，給他人指導、教育是好話，以鼓勵代替責備，以愛語代替指責都是好話。好話不怕多，適當的好話，可以鼓舞人心，淨化的、美化的好話愈多愈好。

二、做好事：職場關係疏離多半因冷漠所造成，簡單說就是大家自掃門前雪心態作祟。

星雲大師說，修橋鋪路是好事，施茶施水是好事，垃圾你丟我撿、助弱扶危都是好事；「憐蛾不點燈，愛鼠常留飯」，也可說是好事，和睦社區、服務社會都是好事，寺院的慈善團體或寺院道場的許多義工，犧牲休假日為大眾服務都在做好事。或者倒一杯茶給人解渴、煮一餐飯給人止餓，乃至行車駕駛，不亂按喇叭、不橫衝直撞等都是好事。

三、存好心：職場文化惡化多半因人心缺乏善念，簡單說就是時時爾虞我詐，處處算計爭奪的怨念與貪念所使然。

星雲大師說，一念為人是好心，一念護生是好心，一念愛國是好心，一念助人是好心，祈願國泰民安是好心，祈願風調雨順是好心。我們的心每天都在天堂、地獄裡來回，如果把心存放在天堂裡、好念裡，那就是好心了。

因此，星雲大師總結說，一個人能夠行「三好」就是一個好人，做為一個好人，人家就會尊敬你，不會阻礙你，如此，人生自然就會幸福安樂。人人都能成為「三好」的好人，我們的社會不就更美好了嗎？不就是一個「三好」的社會了嗎？

新世代管理者若能秉持星雲大師的開示，處處心存善念，傾聽、理解及接受組織內不同的聲音，時時將「三好」內化於心，並發揮精神上的感染力，自然而然就能夠形成善的循環，相信必然能夠將組織內部之無謂衝突與紛爭，化於無形。就如同弘一大師於《晚晴集》中所言：「凡事念念不忘，必有迴響」，指的便是只要信念還在，總有被回應的一天。

運動 職場 星雲大師

延伸閱讀

下載量超過10億次 線上聖經拯救生命

賴清德絕口不提抗戰勝利 李彥秀：偏狹史觀傷害台灣團結

南韓散戶狂拋特斯拉持股

三星座女天生自帶貴氣！思想前衛、擅長閱讀空氣 天蠍座上榜

相關新聞

無人艇百億規模大單來了 軍方下單1,300艘

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，台鏈產能將塞爆。海軍的無人艇訂單達1,300餘艘，根據供應鏈消息，軍方可能在近期...

台船、中信造船、龍德 無人艇搶單

國內供應鏈業者包括台船等均表示，會積極爭取國軍1,300艘無人艇訂單，目前製造量能無虞，只要一拿到單即可評估規劃產能配置...

高階銅箔漲價 日本三井金屬預告調漲15% 金居、南亞進補

日本三井金屬近日向客戶群預告高階電解銅箔漲價，平均漲幅約15%。產業人士指出，生產高階材料銅箔的台灣業者已先在8、9月漲...

國防工業展 三亮點聚光

「2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」將於9月18日在台北南港登場。其中，該展今年將以「國艦國造、無人機與無...

太平洋房屋赴日展店

搶台積電商機，太平洋房屋宣布赴日展店。太平洋房屋董事長孫寶國表示，台積電擴大日本熊本廠區，將吸引逾3,400名專業人才進...

微風：決戰北車勢在必得 將使出「三刀流」迎戰群雄

市場矚目的北車商場經營權將到期，微風策略長廖曉喬昨（2）日表示，今年下半年集團的重頭戲就是決戰北車，雖然「十面埋伏，但我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。