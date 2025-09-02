快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

法律頻道／科技+產品+商業模式 驅動成長公式

經濟日報／ 黃沛聲（立勤國際法律事務所主持律師）

在商業競爭的世界裡，單有好科技遠遠不夠。真正能讓企業贏得競爭的，是科技、產品與商業模式的三位一體：科技賦能效率與規模，產品承載體驗與價值，商業模式則決定了這套組合能持續運轉並最大程度獲利。這不是科技業的專利，而是一種跨產業的通用公式。

以餐飲業為例，會發現一間餐廳的開設與經營，也是這個公式的實現場景，從數位點餐系統到供應鏈管理，從菜單設計到會員經營，背後無不在驗證「科技+產品+商業模式」如何在真實場景中落地、驅動成長。

一間餐廳需要使用哪些系統？首先核心的POS機少不了，附設發票機、刷卡機通常也是必備，現在inline等訂位系統是中上餐廳的標配。此外，iPad點餐機在五年前都還很潮，今日已經不再新鮮。至於桌面上的點餐Qrcode，有時餐廳不用還會被消費者嫌棄，不但可加價選配，點完後直接連結到門口的叫號系統、廚房的出單系統。

至於外圍的顧客管理CRM系統、集點系統、店內音樂的公播系統、戶外的看板系統等，目前有愈來愈多店家使用。

進入AI時代，多數系統開始了各種連結，最新看板產品已經做出連結AI的戶外看板系統，能夠即時抓取Newsfeed，並透過Text2Voice轉化成語音，透過喇叭招攬戶外經過店門口的行人：「嘿！剛剛台灣隊長陳傑憲剛轟出一隻三分全壘打～要不要進來喝杯啤酒，跟朋友看個轉播？」

不過各位知道哪個系統最好賺？不用懷疑，絕對是UberEats等訂餐外送系統。以現行外送平台對餐廳收費約25～30%的佣金抽成，若按一間中階餐廳每月營收300萬來說，UberEats就能收到約60萬以上的費用。

相較於上述的十幾個系統，每個通常都僅能收到固定的數千元來說，UberEats的營收可能會是幾十倍。主要的原因是因為外送系統能幫餐廳導流——能「帶業績」的永遠講話最大聲，即便餐廳都嫌它貴，但多數餐廳卻不得不用。

再深入點說，「能導流」這特徵並非外送平台獨有，以往團購平台販售餐券、訂位平台以及線上美食平台都能導流，但「外送」卻是消費者跳不開的Killerfunction，因為UberEats很早就聰明的利用人的惰性透過外送功能來切入，故而霸占了消費者選擇餐廳的市場，最終賺到導流的錢。

這就是進入市場策略（Gotomarketstrategy,GTM）的意義。「有時現有產品會是未來產品切入市場的策略」，就是這個意思。

這是目前全世界餐廳產業最大的B2B創業題目現狀，我們不難看出背後以終為始的商業邏輯：若想吃下某個市場，必須由該市場的「痛點」下手，透過「新科技」組成消費者不得不買單的「解決方案」，就能以最終收最多錢的「商業模式」銷售給消費者。

相同的道理，若創業者手裡有個科技、秘方，想要在某個產業中開發產品，進而做出某種B2B商業模式，自然必須瞄準某個痛點，最終朝「能導流」去做才是真方向。因為能導流的才能換取高營業額，終究，沒有營業額的想像就沒有估值成長空間，也就鮮有投資人會感興趣。

而當大家都想做「能導流的產品」時，透過一個消費者「最」跳不過的功能切入，將會是最後的勝利者。近來，看到Google在長久獨霸的網路搜索市場中，面對Perplexity、OpenAI的挑戰，就是這樣的競爭思維。後者以生成式AI新科技為基礎，打造消費者不得不用的問答產品，進而形成消費者搜索資料的入口，若形成了使用習慣，最終極有可能動搖Google在搜索市場之地位。

這是谷歌之所以大動作應戰的原因，也是全世界資金蜂擁投資AI公司其中之一的原因。

