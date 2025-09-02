古書今贏／用人的六個原則

組織運作不是湊人數，管理者訂定政策目標之後，首要責任在於讓成員適得其位，創造組織效益。

歷史上濫用人事的案例屢見不鮮；《後漢書．劉玄》記載，東漢末年商人、廚子只要納捐便能擔任官職，民謠：「灶下養，中郎將；爛羊胃，騎都尉；爛羊頭，關內侯。」桓、靈帝間還有「舉秀才，不知書。察孝廉，父別居。寒素清白濁如泥，高第良將怯如雞」的嘲諷。

到了唐朝武則天專政，為了排除異己、製造民意假象，官位更是濫授，以致小人得志惡行惡狀。時人張鷟《朝野僉載》譏諷：「補闕連車載，拾遺平斗量，耙推侍御史，碗脫（毛胚粗爛）校書郎。」沈全交心有同感：「評事不讀律，博士不尋章，麵糊（糊里糊塗）存撫使，眯目聖神皇。」直指武則天眯著眼睛亂用人，幸好天后心情好，雖被舉發卻能逃過一劫。

古今同理可證，現代企業用人，若不想「閉目養人」，可參考下列原則：

一、慎選戒急：用人必先選人，口說無憑絕不輕信，透過應對實務測試存真去偽，了解應變與操作能力，一切核實查驗，防止人員言過其實，企圖魚目混珠。例如：A新創公司徵主辦會計，光聽自稱自讚一面之詞，未加查證留下爛攤，當事人矇混得逞，多因用人太急。

二、循序培訓：實施系統化培訓，聚焦專業技能，漸進強化培訓，做到垂直水平連結，對新人或不足者，採取專人輔助。例如B公司內勤人員到職，安排研發部提供產品應用培訓，期滿後分發，面對客戶諮詢都能對答如流，人人皆可成為業務尖兵。

三、派任授權：透過職務書，明確告知人員應承擔和必需支援事務，過程中實施觀察評核，經確認可勝任者，派任核心職務；對推託責任又一事無成者，給予正向引導鼓勵，倘若溝通無效，再做調整或汰換。

四、杜絕四惡：《論語．堯曰》將「不教而殺；不戒視成；慢令致期；出納之吝」合稱四惡；管理中提供明確指導，關注執行過程，設置合理期限績效，即時論功行賞，可讓執行者清楚職責、為所當為；任意苛責、坐視不理、派令拖延、資源吝嗇，無異打擊士氣。

五、人情酬庸：虛位酬庸損害公義，引發負面觀感；私人組織情非得已，應將被酬庸者與權力核心隔絕，依靠關係毫無能力且可能壞事者，妥善安排其無關核心的職務，避免影響決策；而國家機構更須遵守紀律，引進無品無才者擔任要職，行為荒腔走板，最易引起公憤。

六、明聽究責：接收任何資訊保持客觀，不夾雜個人好惡情緒；有人窺伺逢迎高層喜惡，趁機搬弄是非逢迎，以子虛烏有的事搶功構陷；若能追根究柢毋枉毋縱，就能維護公信力與團隊紀律，杜絕逢迎者僥倖心態。

組織用人慎選避急，善用人才可以成就好事，不會耽誤正事、壞了大事，是組織成敗的關鍵，更是長遠競爭力的根本。