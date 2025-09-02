盼政府打開房貸「水龍頭」 建商董座：最快年底有小陽春

輝達（NVIDIA）台灣總部點燃北士科房市，佳元建設2日舉辦北士科新案「佳元織川」活動，佳元建設董事長蔡錫全表示，儘管今年房市買氣低迷，但長期有剛性需求，力拚政府打開房貸「水龍頭」，最快年底能見小陽春，其中北士科更是「未來房市的掌上明珠」。

今年房市買氣冷淡，惟北士科一支獨秀，不少建案傳出銷售佳績，進一步觀察台北市預售最新實價登錄，5、6月有34%預售交易都為北投區，換言之，每3筆交易，就有1筆在北投，顯見輝達效應增添區域買盤信心。

觀察北士科插旗建商，總計超過30家，包括潤泰材（8463）、華固（2548）、長虹（5534）、國建（2501）、遠雄（5522）、新潤（6186）、達麗（6177）、璞真、宏普（2536）、佳元等。佳元建設董事長蔡錫全表示，市場上重量級的建商早前就看好北士科後市，一來是台北市最後一塊大型重劃區，二來是科技產業聚落，而輝達台灣總部宣布落腳後，更是帶動當地買氣。

蔡錫全認為，今年房市確實因為限貸令、關稅戰、打房等面臨寒冬，但北士科受惠輝達效應，反而相當穩健，而北士科分為軟橋段、新洲美段，其中新洲美段具有河岸優勢，未來看好有望超車軟橋段，整體而言，北士科是一塊寶地，是未來房市的掌上明珠。