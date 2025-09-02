瞄準台積電日本熊本廠帶起住宅需求商機 太平洋房屋九州加盟店成立

瞄準台積電（2330）日本熊本設廠商機，太平洋房屋宣布8月27日正式在日本熊本開設九州加盟店；太平洋房屋董事長孫寶國表示，太平洋房屋九州加盟店是集團在日本首家品牌加盟店，日本加盟首店的設立象徵品牌邁向國際的重要里程碑，同時也將台灣多年累積的專業實力與成熟經營模式帶向海外。

孫寶國指出，太平洋房屋九州加盟店設立，不僅象徵太平洋房屋品牌國際化的里程碑，也為台日房產合作開啟新篇章；未來該店將為華人客戶提供全方位生活服務，共同開創台日房產交流新紀元。

孫寶國分析，隨著台積電進駐，日本熊本將成為全球投資焦點，而太平洋房屋九州加盟店是集團在日本首家品牌加盟店，且有四大優勢，包括中日雙語專業團隊、導入數位創新與系統化經營，加上專業透明的交易流程，以及包含土地開發、投資興建、不動產仲介等的多元不動產服務，將能協助華人投資者掌握房產契機。

太平洋房屋表示，相較於其他業者，太平洋房屋九州加盟店可視為台日海外資產配置平台，該加盟店團隊整合台灣與日本之間的投資者與需求方，打造具有語言優勢與文化理解的「雙語不動產專業團隊」；再者，太平洋房屋隸屬太平洋建設集團旗下，可共同提供一條龍的服務，包含土地開發、投資興建、不動產仲介、租賃管理、投資規劃、售後服務等不動產方案，做到全方位房產服務。

第三太平洋房屋在台灣鮮少負評，加上擁有40年房仲專業與成熟系統化經營模式，可為加盟方提供更穩健、值得信賴的服務；最後，太平洋房屋買賣屋交易過程專業透明，並有完善的資訊公開制度，重視誠信與透明，讓房屋買賣、投資與租賃過程更安全。