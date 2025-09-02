快訊

整理包／高鐵多項新制！車廂禁講電話、自由座不能太自由 違者將被「請下車」

全福生技1.5億元獲康百事四成股權 角膜炎新藥拚年底前完成授權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全福生技（6885）2日宣布，為了持續推動創新藥物全面發展，董事會通過以1.5億元入股康百事生物資訊公司，取得約42%股權成為最大股東，今年第3季就會併入合併報表，成為全福生技跨入精準醫療市場的起手式；全福生技也與亞果生醫合作，攜手跨足再生醫學市場。

此外，全福生技發展的乾眼症新藥與神經營養性角膜炎新藥，正與國際藥廠展開相關授權，其中神經營養性角膜炎新藥BRM424目標今年底前完成授權。

全福生技2日召開法說會，董事長林羣表示，全福正從單一開發模式，轉向「共同研發 + 投資併購」雙引擎的加速成長策略，除了現有的四項創新藥物之外，對於再生醫學與精準醫療的全面發展，也將啟動更積極的布局。

全福生技表示，隨著精準治療應用日益成為風潮，再加上美國FDA新藥審查法規之改變，全福生技投資康百事生物資訊，目的是為了加速對精準治療基因研究、及AI新藥開發模型之探討。康百事在AI 基因診斷軟體已具相當強的研發實力，且已累積超過1.5萬例亞洲臨床案例數據平台的優勢，可加速公司在精準醫療與新藥開發的布局。

康百事的主要產品為InheriNext基因診斷軟體平台，該平台已取得美國FDA的SaMD Class1（Software as Medical Device）註冊，在日本已簽訂多項合約，近日更入選日本政府支持的五年期「先天性醣化異常疾病（CDG）」研究計畫。

另外，林羣表示，全福生技與亞果生醫的合作，聚焦於再生醫學的眼科與退化性關節炎領域，這兩項領域全福都有相關藥物發展，由於亞果生醫的重心在再生醫材，雙方合作將採「合併療法」模式，期待打造出兼具藥物治療與再生醫材應用的新市場。

針對全福生技現有的四項創新藥物， 總經理徐文祺表示，包括乾眼症新藥BRM421、神經營養性角膜炎新藥 BRM424、青光眼新藥BRM411，以及抗血管新生新劑型新藥BRM412，近期都獲得關鍵性突破。

其中核心產品BRM421已完成劑型優化，近期獲衛福部核准臨床二期劑量探索試驗，預計第4季啟動收案，也規劃向美國FDA申請臨床三期臨床；BRM424在美國與巴西的臨床二期試驗中，已展現成果。

至於BRM411目前也已獲准衛福部核准，進入第1/2b期臨床試驗，將開始進行收案；BRM412已完成配方優化，並計劃展開美國FDA諮詢，力拚成為全球首款抗血管新生新藥。

生技 美國

延伸閱讀

高雄本土登革熱確診增2例 無鼓山區活動史

郭台銘小女兒QQ罕見公開！「倒立下腰」秀舞技 遺傳曾馨瑩舞蹈基因

討「四寶」槓上超基因 吳欣盈發聲明：母子親情羈絆不容物化汙衊

吳欣盈產子討臍帶血「四寶」 超基因：還是要簽提領單

相關新聞

微風周年慶首波上陣 廖曉喬霸氣喊「下半年決戰北車勢在必得」

又到百貨年度大戰周年慶的季節，微風集團首波周年慶由微風廣場與微風南京率先上陣，於9月11日至9月29日展開。國際精品齊聚...

微風集團「決戰北車」 廖曉喬：雖然十面埋伏，但我們勢在必得！

百貨周年慶鳴槍起跑，旗下微風廣場、微風南京周年慶即將登場，將於9月11日起跑，到9月29日熱烈展開，微風集團策略長廖曉喬...

看好觀光商機！麗寶福容飯店首度插旗澎湖 目標5年內再開4家

麗寶集團積極多元化發展，看好疫後國旅觀光商機，加碼布局飯店事業，首度插旗澎湖的飯店「福容徠旅澎湖」1日開幕，麗寶集團表示...

中鋼企業工會聲明 有條件支持中鋼投資綠電平台

中鋼（2002）企業工會2日發布聲明，表明有條件支持中鋼公司投資綠電平台。

做公益真的是「不求回報」？經濟學者：利他行為其實也都是為了自己好

前言：人們為什麼願意做利他行為？從疫苗接種到捐贈財產，人們日常的選擇，背後都隱含著經濟學的效用最大化邏輯。本篇文章探討人類偏好差異、環境議題與道德選擇，帶你重新理解什麼是人性。 經濟學從一個非常重要的假設開始：個人的行為是讓他們自己盡可能過得好。用專業術語說，個人尋求最大化自身的效用，這是一個類似幸福的概念，但範圍更廣。 我從接種傷寒疫苗和繳納稅款中獲得效用，這些都不會讓我特別高興，但可以讓我避免死於傷寒或進監獄。長期看來，這讓我過得更好。 經濟學家並不特別在意是什麼給我們帶來效用；他們只是接受每個人都有自己的「偏好」。我喜歡咖啡、老房子、經典電影、狗、騎自行車和許多事物，世界上每個人也都有自己的偏好，這些偏好可能與我的有關，也可能完全無關。 事實上，不同個體有不同偏好，這個看似簡單的觀察，有時會被那些通常表現精明的政策制定者忽視。舉例來說，有錢人和窮人的偏好不同，同樣的，我們的個人偏好也可能隨著生命周期而改變，尤其是我們（希望）變得更富有時。

今年小一估僅17.6萬人入學、寫九年新低 專家：這類住宅家逐漸沒人要

少子化衝擊，今年小一新生人數恐再創低；根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年9月，114學年度國內國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。