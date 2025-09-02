快訊

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

75歲資深藝人傳呼吸不順急送醫 女婿蕭敬騰牽妻ICU外守候

旺宏發布2024永續報告 減碳、綠能、人才培育全面展現

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
旺宏連續三年入選美國知名調研機構律商聯訊(LexisNexis)「全球創新百大機構」，圖為律商聯訊特頒獎予董事長吳敏求，肯定旺宏的卓越創新動能。圖／旺宏提供
旺宏連續三年入選美國知名調研機構律商聯訊(LexisNexis)「全球創新百大機構」，圖為律商聯訊特頒獎予董事長吳敏求，肯定旺宏的卓越創新動能。圖／旺宏提供

旺宏（2337）近日發布《2024年度永續報告書》，揭示過去一年公司在環境保護（Environment）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）三大面向的具體成果，彰顯旺宏在永續經營上的堅實承諾與持續創新。

旺宏在環境永續方面持續深耕，2024年投資約新台幣5.9億元於環境安全衛生工作，溫室氣體排放較上一年度減少2.0%，推動工廠生產過程中的「碳排放減量」專案，成功邁入AI節能運轉技術領域，榮獲2024台灣持續改善競賽TCIA- ESG永續類金塔獎殊榮，並榮獲天下雜誌「1.5°C標章證書」，透過AGTP氣候模型評定「企業減碳溫度計」(TRIPs)溫度判定為1.457°C，展現公司積極減碳的實績與決心。

另外，晶圓二廠與晶圓五廠響應「綠色辦公」計畫，合計施行56項環保措施，獲環境部表揚「綠色夥伴」及「綠色採購」績優單位；全公司用水回收率為86.7%，12吋先進晶圓廠則達88.1%；廢棄物回收再利用率高達97.8%，揮發性有機廢氣（VOCs）平均去除率達96.82%。

旺宏也持續透過參與國際碳揭露計畫（CDP）的永續評比，以突顯在環境資訊揭露的高度透明與負責，積極提升低碳經濟的競爭力。而為落實生態保育理念，旺宏連續26年認養新竹科學園區六公頃綠地公園「旺園」，目前全區已有90多種樹種、超過1,500 株植栽，採用廠區內之回收雨水進行養護澆灌，並設有生態池，成為竹科生態教育的重要場域。

旺宏積極推動企業社會責任，在多項社會公益及員工關懷行動中獲得肯定。旺宏113年度積極參與「向海致敬淨灘活動」、「工安環保月活動」、「協助園區事業單位衛生安全輔導」以及「園區事業單位緊急應變及安全防護能力提升輔導計畫」。打造五星級員工休閒中心並榮獲教育部體育署「113 年度運動企業認證」。

多項免費健康檢查展現旺宏對員工的悉心關懷與照護，全廠區均獲得「健康職場認證-健康促進標章」。旺宏教育基金會持續培育台灣年輕科技人才逾四萬人，其中超過1,000名AI人才及500名綠能人才，累積頒發的獎學金超過1.8億元。員工投入公益活動達4,301人次，並連續多年認養環保自行車道獲新竹市政府高度肯定，展現企業與社區共榮的真摯承諾。

旺宏 晶圓廠

延伸閱讀

工總建議碳費緩徵2年 環境部：如期上路

鴻海去年綠電占比超前 拚2040年全球廠區100%使用

台積超狂…晶圓代工市占70% 出貨價量齊揚

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

相關新聞

微風周年慶首波上陣 廖曉喬霸氣喊「下半年決戰北車勢在必得」

又到百貨年度大戰周年慶的季節，微風集團首波周年慶由微風廣場與微風南京率先上陣，於9月11日至9月29日展開。國際精品齊聚...

微風集團「決戰北車」 廖曉喬：雖然十面埋伏，但我們勢在必得！

百貨周年慶鳴槍起跑，旗下微風廣場、微風南京周年慶即將登場，將於9月11日起跑，到9月29日熱烈展開，微風集團策略長廖曉喬...

看好觀光商機！麗寶福容飯店首度插旗澎湖 目標5年內再開4家

麗寶集團積極多元化發展，看好疫後國旅觀光商機，加碼布局飯店事業，首度插旗澎湖的飯店「福容徠旅澎湖」1日開幕，麗寶集團表示...

中鋼企業工會聲明 有條件支持中鋼投資綠電平台

中鋼（2002）企業工會2日發布聲明，表明有條件支持中鋼公司投資綠電平台。

做公益真的是「不求回報」？經濟學者：利他行為其實也都是為了自己好

前言：人們為什麼願意做利他行為？從疫苗接種到捐贈財產，人們日常的選擇，背後都隱含著經濟學的效用最大化邏輯。本篇文章探討人類偏好差異、環境議題與道德選擇，帶你重新理解什麼是人性。 經濟學從一個非常重要的假設開始：個人的行為是讓他們自己盡可能過得好。用專業術語說，個人尋求最大化自身的效用，這是一個類似幸福的概念，但範圍更廣。 我從接種傷寒疫苗和繳納稅款中獲得效用，這些都不會讓我特別高興，但可以讓我避免死於傷寒或進監獄。長期看來，這讓我過得更好。 經濟學家並不特別在意是什麼給我們帶來效用；他們只是接受每個人都有自己的「偏好」。我喜歡咖啡、老房子、經典電影、狗、騎自行車和許多事物，世界上每個人也都有自己的偏好，這些偏好可能與我的有關，也可能完全無關。 事實上，不同個體有不同偏好，這個看似簡單的觀察，有時會被那些通常表現精明的政策制定者忽視。舉例來說，有錢人和窮人的偏好不同，同樣的，我們的個人偏好也可能隨著生命周期而改變，尤其是我們（希望）變得更富有時。

今年小一估僅17.6萬人入學、寫九年新低 專家：這類住宅家逐漸沒人要

少子化衝擊，今年小一新生人數恐再創低；根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年9月，114學年度國內國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。