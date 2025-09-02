微風周年慶首波上陣 廖曉喬霸氣喊「下半年決戰北車勢在必得」

又到百貨年度大戰周年慶的季節，微風集團首波周年慶由微風廣場與微風南京率先上陣，於9月11日至9月29日展開。國際精品齊聚的微風廣場今年端出重磅回饋，活動期間內會員全館消費累計滿1萬元即可抽TASAKI價值20萬鑽戒、消費滿10萬再抽價值70萬的長榮雙人機票，總回饋最高達20％。

微風集團策略長廖曉喬指出，今年前8月整體業績成長3%、精品成長1.5%，成長動能來自高單價的精品珠寶以及高級皮草，今年微風廣場、微風南京周年慶業績目標58億元與去年持平，至於台北車站商場經營權即將在明年到期，預計今年底前要啟動重新招標程序，面對競爭者眾，廖曉喬霸氣的說，「微風下半年要決戰北車，雖然競爭者來自四面八方、十面埋伏，但我們勢在必得！」

廖曉喬談到北車在15年前並沒有人要接，當時還是老鼠亂竄的地方，是微風花心力把這地方做起來，所以吸引其他業者現在對北車商場感興趣。喜歡熱血英雄動漫的廖曉喬更生動的用漫畫哏形容「微風要用『三刀流』（硬體、軟體、體驗）、『我獨自升級』的方式，全力突圍，在標案中脫穎而出。」

下半年，微風廣場、微風南京引進14家新櫃，微風廣場再添國際品牌Maison Margiela與alexanderwang的加入，Maison Margiela全台首間旗艦店將於10月15日盛大開幕，在此之前以快閃店形式進駐，帶來Maison Margiela經典Tabi鞋與包款，讓品牌愛好者在周年慶也能提前擁有。

雖然國際精品近來成長力辛苦，但高級珠寶仍受買家喜愛，廖曉喬分享原因，「珠寶不會有過季問題，還可以傳承下一代」。精品珠寶陣容堅強的微風廣場周年慶包括Cartier、DAMIANI、Piaget、TASAK等帶來15款年度新品百萬珠寶。