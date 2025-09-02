新光三越推全新會員制度 年消費60萬元即晉升金卡會員

新光三越衝會員經濟，為提升超過420萬會員的服務體驗，於2025年10月1日起會員制度全新升級，在現有的橘卡會員、貴賓卡會員與銀卡會員之外，全新規劃「金卡會員」級別。

新光三越表示，凡單月累積消費達60萬或於銀卡效期內消費60萬的消費者，即可升等為金卡會員，銀卡會員於銀卡效期內累積消費滿60萬，也可於次月升等金卡會員，享受高規格的六大專屬禮遇。

新光三越六大專屬禮遇包括，第一、首創一對一專屬服務顧問，從新品推薦到禮品購買，專人專責全方位服務讓會員購物體驗全面升級。第二、專屬金卡貴賓廳，會員每日享1小時休憩時光，搭配貼心迎賓飲品與專屬時尚刊物《SKM Media》，讓購物之旅化身紓壓的悠閒片刻。

第三、攜手570大品牌推出專場活動／限定夯品搶先買／獨享菜色。第四、生日限定好禮！點數2倍送／新光影城／skm online等專屬優惠。第五、獨享消費點數1.5倍送。第六、每月享免費停車時數16小時，每日更可享停車折抵最高6小時（含消費折抵）。

新光三越將透過「金卡會員」制度，為每一位會員量身打造貼心服務，期望讓會員與新光三越接觸的每個時刻都能感受到最溫暖的關懷，同時新光三越亦將持續攜手品牌夥伴，為會員帶來更多專屬活動與獨家回饋。