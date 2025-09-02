全福生技公布4項新藥研發進展 推動研發併購雙引擎

全福生技董事長林羣表示，公司研發布局正加速推進，其中乾眼症與神經營養性角膜炎等2款新藥近期皆有突破，已有國際藥廠洽談授權合作；全福正從單一開發模式，轉向「共同研發加投資併購」雙引擎的加速成長策略。

全福生技今天舉辦法人說明會，由林羣主持，說明最新研發成果與長期發展策略，旗下眼科新藥產品包括乾眼症新藥、神經營養性角膜炎新藥、青光眼新藥以及抗血管新生新劑型新藥，近期皆有進展。

其中全福的核心產品乾眼症新藥，已完成劑型優化，近期獲衛福部核准台灣臨床第二期劑量探索試驗，預計第4季啟動收案，也規劃向美國FDA申請臨床第三期試驗；針對神經營養性角膜炎新藥在美國與巴西的臨床二期試驗中，已展現成果。

林羣表示，乾眼症新藥與神經營養性角膜炎新藥，與國際藥廠的相關授權合作正洽談中。

另外，青光眼新藥目前也已獲准衛福部核准，進入第1/2b期臨床試驗，將開始進行收案；專注於眼部血管新生的抗血管新生新劑型新藥，已完成配方優化，並計劃展開美國FDA諮詢，力拚成為全球首款抗血管新生新藥。

此外，全福生技今天宣布與亞果生醫簽署共同研發合作意向書，聚焦於再生醫學眼科與退化性關節炎領域；他說，會先在產品線進行合併療法合作，探索可能性。

同時，為因應投入精準治療新藥開發及FDA新藥審查法規的改變，全福生技1日公告，將投資康百事生物資訊，以加速對精準治療基因研究及AI新藥開發模型的探討。

他說，希望藉康百事在AI基因診斷軟體研發，與亞洲臨床案例數據平台的優勢、已建立的臨床場域與研發網絡，加速全福在精準醫療與新藥開發的布局。