新光三越金卡會員來了！單月消費60萬元即升等 獨享6大禮遇
新光三越為提升超過420萬會員的服務體驗，於2025年10月1日起會員制度全新升級，在現有的橘卡會員、貴賓卡會員與銀卡會員之外，全新規劃「金卡會員」級別，凡單月累積消費達60萬元或於銀卡效期內消費60萬元的消費者，即可升等為金卡會員，享受高規格的6大專屬禮遇。
新光三越金卡6大專屬領域包括：首創一對一專屬服務顧問，從新品推薦到禮品購買，專人專責全方位服務讓會員購物體驗全面升級、專屬金卡貴賓廳，會員每日享1小時休憩時光，搭配貼心迎賓飲品與專屬時尚刊物《SKM Media》，讓購物之旅化身紓壓的悠閒片刻、攜手570大品牌推出專場活動╱限定夯品搶先買╱獨享菜色、生日限定好禮！點數2倍送╱新光影城╱skm online等專屬優惠、獨享消費點數1.5倍送、每月享免費停車時數16小時，每日更可享停車折抵最高6小時（含消費折抵）。
新光三越表示，藉由「金卡會員」制度，將進一步深化高端客層經營，透過更精緻的服務與獨家活動，強化會員黏著度，並攜手品牌夥伴，持續推出差異化體驗與專屬回饋。
【新光三越金卡會員權益】
會員效期：一年
會員門檻：貴賓卡會員當年度單月累積消費達60萬元（跨月消費不適用），即可於次月升等為金卡會員（會員效期內累積消費達60萬元，可於續會金卡資格）
銀卡會員於銀卡效期內累積消費滿60萬元，即可於次月升等金卡會員
會員權益：
1.專屬服務顧問：享一對一專屬顧問，提供即時活動訊息與個人化商品推薦
2.金卡專屬貴賓廳：限金卡會員使用，每次使用時間為1小時，享有迎賓飲品，可攜伴1名入場
3.停車優惠：每月享4次免費停車優惠，每次折抵為4小時（含消費折抵最高停車上限6小時）
4.點數權益：單筆消費滿100元，回饋以貴賓卡（普級）點數計算之1.5倍（10點折抵1元）
5.生日優惠：【當日】享點數雙倍送／新光影城生日優惠價，【當月】skm online專屬折扣優惠等
6.不定期專屬優惠：金卡專屬卡友禮、關係企業專屬優惠等
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言