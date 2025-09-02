微風集團「決戰北車」 廖曉喬：雖然十面埋伏，但我們勢在必得！

百貨周年慶鳴槍起跑，旗下微風廣場、微風南京周年慶即將登場，將於9月11日起跑，到9月29日熱烈展開，微風集團策略長廖曉喬表示，今年前八月業績成長3%，今年周年慶業績目標58億元，全年業績成長3%可望達陣。至於市場聚焦北車商場經營權將到期，

廖曉喬說，下半年集團的重頭戲就是決戰北車，雖然「十面埋伏，但我們勢在必得！」

微風北車商場營運合約即將於2026年7月24日到期，市場傳出台鐵將於第4季啟動重新招標作業，預計2026年開標。此次標案吸引不少有意競逐者，除現任業者微風集團外，傳出包括東森、誠品、潤泰、新東陽、宏匯、南仁湖、台北101與新光三越，甚至連超商雙雄統一超（2912）與全家（5903）也在評估參與投標可能性。

對於外界關注，廖曉喬直言：「勢在必得，我們要有這個氣勢。」她強調，微風在北車擁有主場優勢，但此次競爭空前激烈，提案必須展現決心與創新，才能脫穎而出，9月底就可能出標單。她回顧過往指出，「當初剛接手北車狀況很多，甚至還有老鼠亂竄，但微風十分用心，黑白棋盤格就是我們設計的，並一步步打造出今日的門面。」

廖曉喬也提到，今年微風周年慶以「精緻生活」為主軸，攜手國際精品與高級珠寶品牌打造沉浸式購物體驗。微風集團表示，今年前八月業績已成長3%，全年力拚達成3%成長目標，其中高端精品客群依舊展現強勁消費力，精品銷售逆勢成長約1.5%。今年周年慶特色不僅限於購物折扣，更強調以藝廊、演唱會及情境式展覽等形式，營造出「購物是一種場域」的沉浸式氛圍，期望讓消費者不只是買完就走，而是停留更久，創造互動打卡話題，帶動「停留經濟」。

微風周年慶並攜手眾多國際精品與高級珠寶品牌，打造極致購物盛典。包括新進駐的Maison Margiela、alexanderwang、Weekend MaxMara等時尚品牌，以及Cartier、Piaget、TASAKI等壓軸珠寶名家齊聚，讓消費者一次收藏頂尖單品。微風廣場更網羅Gucci、Prada、Saint Laurent等秋冬限定精品，獨家款式搶先亮相；頂級珠寶由Cartier領銜，百萬鑽飾閃耀全場，將周年慶推向全新高度。今年加碼回饋亦十分吸睛，全館滿額再抽70萬元長榮雙人機票與TASAKI 20萬元鑽戒，最高回饋幅度可達20%。