今年國慶大會開放500名額 9月4日起搶先報名抽籤

今年國慶大會將開放500個名額，讓民眾親臨現場參與慶典。國慶籌備委員會秘書長吳堂安表示，凡年滿18歲、持有中華民國身分證的國民，都可於9月4日上午10時至11日深夜24時止，透過國慶官網線上報名，報名者將由電腦抽籤決定，中籤名單將於9月19日中午公布，並須在9月21日下午5時前完成線上確認，才算完成手續，中籤者不僅能現場祝賀國家生日，還能獲得一份專屬紀念禮品。

今年國慶主題定為「中華民國 生日快樂」，希望以直接而親切的方式，傳遞全民共享的喜悅，展現自由、團結與希望。主視覺LOGO同日公布，設計延伸自主任委員韓國瑜所訂的主題，由年輕設計師團隊創作，將傳統雙十意象融入創新筆觸。主色採用青天、白日、滿地紅，象徵中華民國的榮耀與堅定；筆勢奔放自由，象徵台灣人民的熱情與韌性。設計理念為「以筆為刃，刻劃歷史；以筆為翼，書寫未來」，希望展現旗幟飄揚的新樣貌與創造未來的力量。

吳堂安指出，今年國慶活動兼顧傳統與創新，除有表演團體演出、國軍空中分列式外，還會與台中市及南投縣共同串聯慶祝。特別的是，今年10月適逢中秋佳節，讓「雙十節」的氣氛更加溫馨喜悅。

他提醒，10月10日當天，獲邀嘉賓必須攜帶身分證並佩戴「觀禮證」才能入場，並遵守相關規定。國慶活動最新資訊可上國慶官網或「中華民國讚國慶」臉書查詢。