快訊

民眾黨走讀衝突…列被告 黃國昌嗆「賴清德放馬過來」絆倒踉蹌

罵趙少康「不認骨血」民視先賠205萬 周玉蔻不願分擔：沒告它就很好了

千粉塞爆信義區爭睹！舒華忍不住「一秒講出真心話」

聽新聞
0:00 / 0:00

看好觀光商機！麗寶福容飯店首度插旗澎湖 目標5年內再開4家

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
福容徠旅澎湖示意圖。圖／麗寶集團提供
福容徠旅澎湖示意圖。圖／麗寶集團提供

麗寶集團積極多元化發展，看好疫後國旅觀光商機，加碼布局飯店事業，首度插旗澎湖的飯店「福容徠旅澎湖」1日開幕，麗寶集團表示，明年預計還要開出北市福容圓山飯店，未來還要進駐屏東東港、台東三仙台、南投埔里等，目標未來5年內全台飯店數達23家。

「福容徠旅澎湖」為麗寶集團全台第19家飯店，麗寶集團指出，看好澎湖觀光潛力，第一個外島據點就選在澎湖，而福容徠旅品牌自2023年創立以來，迅速在全台拓展五家分店，包括墾丁、高雄、水里、桃園及林口，主打活力、人文、創新、便捷、環保五大核心價值，融合在地風情、深度旅遊，創造美好的旅宿體驗。

福容徠旅執行副總林方雯表示，看好當地的觀光商機，澎湖每年超過100萬人次造訪，離島的七美望安機場也計劃擴建，「澎湖輪」最近試行澎湖-基隆航線反應熱烈。

除了拓展澎湖外，麗寶集團飯店事業還要擴大布局，麗寶集團表示，明年預計第4季開幕台北圓山旗艦店，規劃於五年內將據點擴展至全台23家，版圖橫跨屏東、台東、南投等地，打造完整的環島旅宿網絡，全面提升旅遊體驗。

「福容徠旅澎湖」樓高8層，地下1層，共有102間房，21個停車位。坐落在馬公市的重劃區，從澎湖機場到飯店車程約15分鐘，外觀像停泊在漁港的「郵輪」，也是澎湖的地標建築。

福容徠旅澎湖房間示意圖。圖／麗寶集團提供
福容徠旅澎湖房間示意圖。圖／麗寶集團提供
福容徠旅澎湖示意圖。圖／麗寶集團提供
福容徠旅澎湖示意圖。圖／麗寶集團提供

澎湖 觀光 台東

延伸閱讀

澎湖驚傳大事！ 唯一立委楊曜宣布不再參選公職

民進黨四連霸立委宣布：不再連任 任滿退休

入口即鄉情！澎湖人最得意伴手禮：奶油花生酥

海洋垃圾變身藝術作品　熱血青年移居澎湖實踐愛海日常

相關新聞

做公益真的是「不求回報」？經濟學者：利他行為其實也都是為了自己好

前言：人們為什麼願意做利他行為？從疫苗接種到捐贈財產，人們日常的選擇，背後都隱含著經濟學的效用最大化邏輯。本篇文章探討人類偏好差異、環境議題與道德選擇，帶你重新理解什麼是人性。 經濟學從一個非常重要的假設開始：個人的行為是讓他們自己盡可能過得好。用專業術語說，個人尋求最大化自身的效用，這是一個類似幸福的概念，但範圍更廣。 我從接種傷寒疫苗和繳納稅款中獲得效用，這些都不會讓我特別高興，但可以讓我避免死於傷寒或進監獄。長期看來，這讓我過得更好。 經濟學家並不特別在意是什麼給我們帶來效用；他們只是接受每個人都有自己的「偏好」。我喜歡咖啡、老房子、經典電影、狗、騎自行車和許多事物，世界上每個人也都有自己的偏好，這些偏好可能與我的有關，也可能完全無關。 事實上，不同個體有不同偏好，這個看似簡單的觀察，有時會被那些通常表現精明的政策制定者忽視。舉例來說，有錢人和窮人的偏好不同，同樣的，我們的個人偏好也可能隨著生命周期而改變，尤其是我們（希望）變得更富有時。

看好觀光商機！麗寶福容飯店首度插旗澎湖 目標5年內再開4家

麗寶集團積極多元化發展，看好疫後國旅觀光商機，加碼布局飯店事業，首度插旗澎湖的飯店「福容徠旅澎湖」1日開幕，麗寶集團表示...

中鋼企業工會聲明 有條件支持中鋼投資綠電平台

中鋼（2002）企業工會2日發布聲明，表明有條件支持中鋼公司投資綠電平台。

今年小一估僅17.6萬人入學、寫九年新低 專家：這類住宅家逐漸沒人要

少子化衝擊，今年小一新生人數恐再創低；根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年9月，114學年度國內國小...

小學生人數慘減、台南少最多！專家：這類住宅衝擊大

邁入開學季，根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年9月，114學年度全台國小1年級入學新生人數，預估將...

南市農漁特產上半年海外熱銷 黃偉哲：盼台南品牌長期站穩國際舞台

為協助台南優質農漁特產品拓展國際市場，台南市政府積極帶領業者走向國際，今年上半年辦理18場海外行銷活動，利用試吃體驗成功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。