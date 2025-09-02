聽新聞
看好觀光商機！麗寶福容飯店首度插旗澎湖 目標5年內再開4家
麗寶集團積極多元化發展，看好疫後國旅觀光商機，加碼布局飯店事業，首度插旗澎湖的飯店「福容徠旅澎湖」1日開幕，麗寶集團表示，明年預計還要開出北市福容圓山飯店，未來還要進駐屏東東港、台東三仙台、南投埔里等，目標未來5年內全台飯店數達23家。
「福容徠旅澎湖」為麗寶集團全台第19家飯店，麗寶集團指出，看好澎湖觀光潛力，第一個外島據點就選在澎湖，而福容徠旅品牌自2023年創立以來，迅速在全台拓展五家分店，包括墾丁、高雄、水里、桃園及林口，主打活力、人文、創新、便捷、環保五大核心價值，融合在地風情、深度旅遊，創造美好的旅宿體驗。
福容徠旅執行副總林方雯表示，看好當地的觀光商機，澎湖每年超過100萬人次造訪，離島的七美望安機場也計劃擴建，「澎湖輪」最近試行澎湖-基隆航線反應熱烈。
除了拓展澎湖外，麗寶集團飯店事業還要擴大布局，麗寶集團表示，明年預計第4季開幕台北圓山旗艦店，規劃於五年內將據點擴展至全台23家，版圖橫跨屏東、台東、南投等地，打造完整的環島旅宿網絡，全面提升旅遊體驗。
「福容徠旅澎湖」樓高8層，地下1層，共有102間房，21個停車位。坐落在馬公市的重劃區，從澎湖機場到飯店車程約15分鐘，外觀像停泊在漁港的「郵輪」，也是澎湖的地標建築。
