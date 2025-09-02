中鋼企業工會聲明 有條件支持中鋼投資綠電平台

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼工會理事長陳春生表明，有條件支持中鋼投資綠電平台。記者林政鋒攝影
中鋼（2002）企業工會2日發布聲明，表明有條件支持中鋼公司投資綠電平台。

中鋼企業工會表示，台智電前總經理鄭亦麟於擔任綠能科技產業推動中心副執行長期間，因涉嫌不法而遭檢調單位調查聲請羈押時，中鋼企業工會即要求中鋼公司在台智電董事會，表達解任鄭亦麟總經理職務之訴求，並應徹查鄭亦麟在台智電職務時有無不法情事。台智電並於8月26日，立即召開臨時董事會，通過解任鄭亦麟總經理職務，內部也啟動調查其經手業務。

中鋼企業工會長期監督中鋼在節能減碳與綠能議題上的作為，務必要兼顧員工權益，對中鋼參與台智電的要求設限，包括邀集產業龍頭企業入股以及取得國際信評等相關作為，以及設定投資上限12.5%等，經濟部與中鋼都有妥善因應作為。

台智電14家股東包含台灣中油、中華電信（2412）、中鋼、台灣高鐵（2633）、耀華玻璃（2367）、ITIC、日月光半導體（3711）、聯電（2303）、長春石化、東和鋼鐵（2006）、東元集團、中美晶（5483）、台達電（2308）、世界先進（5347）等知名企業，也取得惠譽國際信評 （Fitch Ratings） 評等結果，獲得長期發行人信用評等「A」及國內長期評等「AA+（twn）」的評級，展望穩定，以及獲標準普爾（S&P）給予「A-」國際長期信用評等及中華信評「twAA+」國內長期評等。

投資台智電以取得綠電，是中鋼中長期減碳路徑規劃之一，台灣離岸風電風場許多被科技業包場統購，上述入股台智電股東的企業都面臨風電取得不易的狀況，風電需求將透過台智電取得。

中鋼企業工會表示，若中鋼無替代方案就貿然退出台智電，放棄既有綠電布局，不僅會讓公司在減碳上舉步維艱，更可能在未來面臨龐大的碳費與國際碳關稅壓力。這不僅影響公司的永續經營，也將間接影響全體會員的就業與勞動權益，企業工會絕不容許這種情況發生。

中鋼企業工會理事長陳春生表示，工會與中鋼、政府部門之間的溝通與協商從未中斷，未來將繼續堅定地扮演監督者的角色，確保中鋼在綠能轉型的道路上穩健前行，同時全力守護每一位會員的勞工權益。

中鋼 離岸風電

