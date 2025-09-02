快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

LINE GO 租車異地租還擴大至台中 限時平日優惠最高折320元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

LINE GO生態圈整合平台，宣布「LINE GO 租車」異地租還服務正式擴大至台中。為慶祝新站點啟用，自即日起至 9 月 30 日平日期間，用戶透過 LINE GO 平台並選擇台中指定站點取車，即可享單日最高折抵新台幣 320 元的優惠，為旅客與商務行程提供更靈活便捷的中台灣交通解決方案。

台中新據點插旗於台中高鐵站、新烏日車站、台中火車站及轉運中心、逢甲大學與七期百貨商圈等重要交通節點與商圈核心。LINE GO 用戶如今可在基隆、宜蘭、雙北、桃園、新竹及台中等七大區域跨區自由租還，再搭配全台各地的同站租還據點，LINE GO 已成為全台租還車最彈性的共享租車平台。

台中不僅是中台灣重要交通樞紐與觀光城市，更是六都之一商業重鎮，匯聚科技製造、會展活動與企業總部等多元產業。此次 LINE GO 共享車正式進軍台中，服務據點落在交通節點與熱門商圈，讓民眾可以先搭乘大眾運輸抵達，再輕鬆租車探索中台灣。

此外，LINE GO 今年預計投入逾百台新車於同站租還服務，進一步滿足多元移動需求。無論是周末出遊、假期旅行，或是商務差旅，都能透過 LINE GO 一站式串連，享受更靈活、便利的交通體驗。

LINE 平台

延伸閱讀

台中5人遇詐騙...報案個資遭外洩竟是警員偷傳 檢斥嚴重後果

LINE GO租車異地租還擴大至台中 限時平日優惠最高折320元

融資經銷商勾結詐團「假車貸真房貸」 10人抵押房產投資被騙近7千萬

租車罰單、過路費全盜用他人證件、信用卡 男子遭訴

相關新聞

小學生人數慘減、台南少最多！專家：這類住宅衝擊大

邁入開學季，根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年9月，114學年度全台國小1年級入學新生人數，預估將...

南市農漁特產上半年海外熱銷 黃偉哲：盼台南品牌長期站穩國際舞台

為協助台南優質農漁特產品拓展國際市場，台南市政府積極帶領業者走向國際，今年上半年辦理18場海外行銷活動，利用試吃體驗成功...

中鋼投資台智電黑箱遭轟大錢坑 工會要求退出 徹查鄭亦麟

台智電總經理鄭亦麟涉收賄，上周遭董事會解除職位，而身為台智電大股東的中鋼集團，中鋼集團企業工會今在集團大樓陳情抗議，認為...

北市蛋黃區「小奢宅」漸成主流 擁兩條件最受青睞

在台北市中心土地開發趨於極限的情況下，近幾年「小奢宅」逐漸蔚為主流，成為菁英人士眼中獨特的置產潛力股。信義代銷指出，小奢...

基泰重訊：上百億元交易告吹

上百億元的交易兩年後告吹。兩年前基泰建設用125億元將基泰忠孝大樓賣給李姓自然人，一度引發市場熱議，昨天基泰發布重大訊息...

餐飲三巨頭搶才…年薪200萬 外場起薪上看5.25萬

缺工壓力大，餐飲業的薪資天花板持續推升。國內餐飲集團近期紛紛祭出「高薪搶才、加薪留才」，包括王品集團、鼎泰豐與饗賓集團等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。