觀光署：3連假訂房率僅四成 花東首度回升、雲嘉南受災拖累

交通部觀光署指出，今年教師節（9/27-9/29）、中秋節（10/4-10/6）、雙十節（10/10-10/12）三個連假，全台平均訂房率僅約43%至44%，仍處偏低水準。其中，中秋連假平均訂房率僅2成，顯示民眾多以「返家烤肉」或「一日遊」為主。

值得注意的是，花東地區住房表現自403地震後首度高於全國平均，顯示旅遊市場逐步回溫；反觀雲嘉南因近期水災，訂房率明顯偏低，亟需政策引客挹注。

觀光署副署長黃荷婷指出，今年暑假國人出國動能雖未減，但國旅需求相對平均分散。根據前一個月訂房狀況，花東訂房率已達4成以上，為403地震以來首次超越全國平均，反映旅遊信心逐漸恢復。北部部分，基隆市、新北市受大型活動帶動，訂房率突破5成；苗栗及連江縣則因住宿供給量有限，也呈現不錯表現。

3個連假中，以中秋節表現最疲弱，全台訂房率僅約20%。黃荷婷分析，國人中秋習慣留在家中與親友烤肉團聚，外宿需求低，因此以短程或一日遊居多。

相較之下，雲嘉南地區則因颱風、豪雨造成災損，旅宿業復原進度緩慢，訂房率不如預期。觀光署強調，將規劃更多行銷方案，協助災區業者吸引旅客回流。

觀光署提醒，此次統計為「連假前一個月」數據，但目前國人訂房習慣多落在出遊前一週，因此最終住房率仍可能上修。觀光署並呼籲，民眾可多利用「好行好宿」旅遊資源，帶動地方觀光與旅宿需求。

