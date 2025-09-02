小學生人數慘減、台南少最多！專家：這類住宅衝擊大

邁入開學季，根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年9月，114學年度全台國小1年級入學新生人數，預估將從113學年度實際的18.2萬人，下滑至17.6萬人，年減約6264人，創下近9年來新低。

不只小一新生，1~6年級國小生總人數，預估也將減少2.9%，且未來16學年，國小學生人數預估將持續下滑，平均年減約3.2萬人，至118學年度預估恐跌破百萬人。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，1年級學童人口會受生肖效應影響，普遍來說，龍年較旺、虎年偏冷，不過今年小一新生生肖為狗寶寶和豬寶寶，反映出少子化現象日益嚴重，導致學童人口減幅擴大，相對也會延續影響未來國中以後階段的就學人口數。

張旭嵐指出，家庭人口數也會影響房市，子女數減少，加上不婚不生趨勢與高房價壓力，市場需求將更轉向2房以下小宅產品，3房以上家庭宅需求可能逐漸式微。

另外，多數家長將資源集中，更講究精緻化教育，明星小學持續搶手，學校周邊的才藝班將更趨向多元，體能才藝班和智能開發課或程式設計課年齡層也持續下探。

進一步觀察六都，今年國小1年級新生及國小總人數預估，均相比上一學年減少，其中小一新生減幅最明顯的前三名，分別為台南市、新北市及台中市，其中台南市小一新生年減幅達5.8%，居六都之冠。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，社會結構、經濟條件與人口流動，皆為影響城市結婚與出生率要素之一，台南在南科蓬勃發展前，受限於就業機會不足，青年外移嚴重，粗結婚率從2015年起連續五年為六都最低，粗出生率也是六都倒數第一。