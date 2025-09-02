國光8條南部國道路線停駛 9月8日起統聯接駛

公路局表示，國光客運因營運考量，申請停駛「台北-高雄」、「台北-台南」、「台中-高雄」、「台北-新營」、「台北-屏東」、「台中-屏東」、「台中-台南」及「桃園-高雄」等8條中南部國道路線。經審查及交通部同意後，將自2025年9月8日起由統聯客運接手經營，確保民行服務不中斷。

公路局指出，統聯將維持其中6條路線原有班次，至於「台中-台南」及「桃園-高雄」，初期將依平、假日尖峰需求行駛，並視搭乘情況調整增班。此外，和欣客運也將在台北-台南、台北-高雄等同路廊路線加開班次，整體運能仍屬充足。相關乘車資訊將公告於各場站、客運公司官網及公路局 iBus APP。

針對國光客運已售套票，乘客如需退票，即日起可至全台各站辦理，全額退費且免收手續費；信用卡購票者須持原卡片辦理。公路局提醒，國光車票不得轉換至其他業者使用。

公路局強調，近年高鐵、台鐵持續增班，加上駕駛人力短缺，國道客運經營挑戰加劇。未來將持續協助業者檢討路線，優化運能配置，在兼顧民行需求的同時，提高整體營運效率。