快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

大研生醫公開申購吸引46萬人搶 中籤率僅1.44%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
大研生醫董事長張家銘(圖右)與總經理林東慶。大研生醫／提供
大研生醫董事長張家銘(圖右)與總經理林東慶。大研生醫／提供

大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，1日完成為期三天的公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市。大研生醫表示，此次申購反應熱烈，超過46萬人參與抽籤，可申購張數僅6,615張，中籤率僅1.44%，以承銷價158元計算，共凍結市場資金約726.9億元。

大研生醫在8月28日至9月1日展開3天的申購日，每股承銷價為158元，公開承銷張數共6,615張，將於明（3）日公開抽籤。以1日興櫃收盤價299元計算，中籤戶潛在獲利14.1萬元，報酬率達89.2%，也因此吸引了460,071人熱烈參與申購，反映市場對公司價值的高度認同。

大研生醫2025年上半年營收達7.89億元，年增50.57%，稅後淨利1.43億元，年增4,098.5%，每股純益（EPS）2.4元，近五年年均營收複合成長率（CAGR）達88%。此外，大研生醫在電商保健食品銷售市場穩居第一，高濃度魚油更是市佔率龍頭，展現強勁競爭優勢。下半年更將迎來電商旺季，營收、獲利皆可望持續成長。

大研生醫董事長張家銘表示，感謝投資人對公司的高度認同與支持，未來將持續秉持「安全、有效、安心」的核心理念，進行產品的創新研發，並加速日本、澳洲等亞太市場拓展，透過「七大戰略引擎」布局，目標成為亞洲最具成長潛力的健康科技品牌，為投資人創造長期的穩健報酬。

營收 電商

延伸閱讀

不用高階健檢 抽血2數值算出「血管老化指數」 揭開血管老化隱形警報

鹽吃太多當心「腦細胞被吃掉」！醫示警：血壓會剎不住直飆

好膽固醇不是越高越好？醫師揭最新研究：高過頭恐危害健康

護腎這樣做「紅肉少一點、魚豆多一點」醫建議調整每天餐桌存腎臟基金

相關新聞

大研生醫公開申購吸引46萬人搶 中籤率僅1.44%

大研生醫（7780）配合上市前公開承銷，1日完成為期三天的公開申購作業，預計於9月9日掛牌上市。大研生醫表示，此次申購反...

協作機器人回溫 達明進補

協作機器人產業今年在對等關稅下，後市高度不確定性，導致企業資本支出縮手，衝擊需求，加上中國大陸業者殺價競爭，影響全球協作...

倚強科7月 EPS 0.5元 客戶需求熱

倚強科（3219）因股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（1）日應主管機關要求，公布自結7月歸屬母公司淨利3,600萬元，...

長園科7月每股純益0.36元 出貨放量

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）因股票多次達公布注意交易資訊，昨（1）日應主管機關要求，公告自結7月稅前盈餘2,400萬...

長聖8月合併營收年增3% 寫同期新高

長聖（6712）昨（1）日公告8月合併營收9,054萬元，較上月成長10%、較去年同期成長3%，創下歷年同期新高，累計今...

永信建 8月營收減91%

永信建昨（1）日公告8月營收4,346萬元，年減91.4%；累計今年前八月營收14.51億元，年減80.9%。永信建旗下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。