快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

無薪假創今年新高 foodpanda 擴大徵才

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

受美國關稅衝擊，傳統產業放無薪假，近期人數4,863人創今年新高，轉向數位平台服務業找工作也成新選擇，外送平台德商foodpanda近期宣布擴大徵才，開出百位職缺，涵蓋業務開發、客戶管理等多元領域，年薪最高可上看300萬元。

foodpanda 指出，自7月起全台不少業務顧問人才已轉職加入，展現產業轉型下的新契機，並期望透過開放更多具挑戰性的工作機會，吸納具備業務經驗的傳產、房仲業等人才，紓解無薪假帶來的社會壓力。

foodpanda近年也投入專業的餐飲業務顧問養成，自2020年開始，透過清晰目標與定期溝通強化方向感，以數位轉型概念作為核心推出「foodpanda商務學院」，以職能訓練、專案分享、跨部門內訓與大師講堂四大計畫，培育具備數據與數位轉型實戰能力的餐飲業務顧問人才。讓業務與顧問團隊不僅有陪伴店家優化菜單、提升營收，而是讓加入 foodpanda 的人才成為具備顧問思維與策略眼光的產業推手，為台灣餐飲、科技服務注入新能量。

平台 餐飲業 無薪假

延伸閱讀

川普關稅衝擊⋯3055人休無薪假！網憂現實更慘：一堆人被逼放特休

無薪假人數今年來最多 機械設備業淪重災區

無薪假恐成惡性循環 學者示警看不到盡頭

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

相關新聞

小學生人數慘減、台南少最多！專家：這類住宅衝擊大

邁入開學季，根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年9月，114學年度全台國小1年級入學新生人數，預估將...

南市農漁特產上半年海外熱銷 黃偉哲：盼台南品牌長期站穩國際舞台

為協助台南優質農漁特產品拓展國際市場，台南市政府積極帶領業者走向國際，今年上半年辦理18場海外行銷活動，利用試吃體驗成功...

中鋼投資台智電黑箱遭轟大錢坑 工會要求退出 徹查鄭亦麟

台智電總經理鄭亦麟涉收賄，上周遭董事會解除職位，而身為台智電大股東的中鋼集團，中鋼集團企業工會今在集團大樓陳情抗議，認為...

北市蛋黃區「小奢宅」漸成主流 擁兩條件最受青睞

在台北市中心土地開發趨於極限的情況下，近幾年「小奢宅」逐漸蔚為主流，成為菁英人士眼中獨特的置產潛力股。信義代銷指出，小奢...

基泰重訊：上百億元交易告吹

上百億元的交易兩年後告吹。兩年前基泰建設用125億元將基泰忠孝大樓賣給李姓自然人，一度引發市場熱議，昨天基泰發布重大訊息...

餐飲三巨頭搶才…年薪200萬 外場起薪上看5.25萬

缺工壓力大，餐飲業的薪資天花板持續推升。國內餐飲集團近期紛紛祭出「高薪搶才、加薪留才」，包括王品集團、鼎泰豐與饗賓集團等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。