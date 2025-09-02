南市農漁特產上半年海外熱銷 黃偉哲：盼台南品牌長期站穩國際舞台

為協助台南優質農漁特產品拓展國際市場，台南市政府積極帶領業者走向國際，今年上半年辦理18場海外行銷活動，利用試吃體驗成功讓國外消費者愛上台南美食風味。據市府統計，新加坡食品展創造3億元效益、韓國食品展促成近2億元，東京食品展更突破4.2億元，刷新歷史紀錄。

市府農業局2日於民治市政中心舉辦「2025台南市農漁特產上半年海外拓銷成果記者會」，市長黃偉哲率領市府團隊及多家參展業者，共同向外界展現台南農漁特產在國際市場的拓銷成績。

黃偉哲表示，此次海外拓銷成果再次證明台南農產兼具品質與風味，能在國際市場脫穎而出。台南不僅是文化古都與科技重鎮，更是農漁產品的重要產區。例如溪北的哈密瓜、米、蘭花，溪南的芒果、鳳梨、蜜棗等，今年產量雖因天災有所折損，但外銷成果亮麗，透過試吃體驗、促銷活動與品牌合作，協助台南水果進入多國大型連鎖通路與超市，成功吸引當地消費者一試成主顧，年年回頭向台南訂購，提升農漁產品的國際能見度與銷售量。

黃偉哲強調，特別感謝農漁民的辛苦，讓「台南品牌」在國際間屹立不搖，例如，銷往日本的台灣米由去年2400噸增加至3000頓，其中以台南占大宗，台灣鯛雖面臨美國關稅的阻礙，卻也成功開拓日韓及東南亞市場，而今豬肉也有望加入外銷的行列，台灣有許多加工廠已獲得國際認證，期許台南也能盡快擁有自己的加工廠，推廣台南優質的肉品。

農業局長李芳林表示，本次上半年透過食品展、通路合作與多元推廣活動，讓台南的水果、加工品及農漁特產獲得高度關注與實際訂單，不僅開創經濟效益，更為台南農產品牌加值。未來農業局將持續協助業者布局海外，並導入更多行銷策略，讓台南優質農漁產品在國際市場長期站穩腳步。

今年上半年市府團隊積極參加國際食品展及各式海外拓銷活動，共辦理18場次，參與東京、新加坡及韓國國際食品展、於海外通路辦理上架及集客推廣活動，並透過參加海外當地祭典、旅展、拜訪當地通路及貿易商等等活動行銷本市農特產品，提升本市農產於國際間的宣傳與曝光。

東京國際食品展創造預期效益高達4.2億元、鮮果及加工果訂單突破 6,000公噸，創下歷年最佳紀錄。特別是楠西蜜棗，經低溫檢疫後直送日本仍保持鮮甜，並透過自然屋物產株式会社於東京食品展期間成功進入日本全國Costco量販店上架。

而新加坡國際食品展創造預期效益高達3億元、其中鮮果訂單超過500公噸。展後，台南金鑽及芒果鳳梨，週週以貨櫃出口至新加坡，並於新加坡最大連鎖超市FairPrice超市進行60場以上的試吃活動，銷售期間經常1~1.5天就賣完1貨櫃，顯見台南鳳梨於新加坡當地擁有超高人氣。至於韓國國際食品展統計促成近2億元的效益，展現出台南農產品在國際市場的競爭力。